Миссия к астероиду Бенну

Напомним, что американский зонд OSIRIS-REx был успешно выведен на орбиту в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению и сбору образцов с поверхности астероида Бенну (1999 RQ36), считавшегося в недавнем прошлом одной из главных космических угроз жизни на Земле. Зонд достиг небесного тела в начале декабря 2018 года.

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В октябре 2020 года аппарат совершил успешную посадку на поверхность "астероида судного дня" в точке, получившей имя Nightingale. Аппарат NASA собрал образцы материи и подробно изучил структуру и свойства Бенну с максимально близкого расстояния с помощью бортовых спектроскопов, камер и других научных инструментов.

Изучение образцов астероида

Группа американских и японских планетологов под руководством Данте Лауретты, научного руководителя миссии OSIRIS-Rex в NASA, воспользовалась этими сведениями для детального изучения свойств и структуры астероида еще до того, как OSIRIS-REx сблизится с Землей в сентябре 2023 года и сбросит на нее .

Проведенный Лауреттой и его коллегами анализ данных раскрыл несколько интересных особенностей астероида. В частности, ученые обнаружили, что его материя очень рыхлая – ее плотность составляет всего 500-700 килограммов на кубический метр, что в несколько раз ниже аналогичного показателя для земных горных пород.

Анализ спектра собранных образцов пород Бенну указал на то, что в его недрах присутствуют органика и существенные запасы минералов, возникшие в результате взаимодействия первичной материи солнечной системы с жидкой водой. По словам исследователей, это делает собранные OSIRIS-REx образцы особенно интересными для изучения.

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Кроме того, учёные измерили точную массу собранного материала. Роботизированной руке зонда удалось захватить более 250 граммов материи, причем существенную часть этих запасов составляют образцы глубинных пород, отличающихся по цвету и структуре от приповерхностных слоев. Дальнейшее изучение и сравнение состава двух типов пород, как надеются ученые, поможет понять, как изменяется структура первичной материи Солнечной системы под действием солнечного ветра и космических лучей.