В октябре в Космическом центре NASA им. Кеннеди начались испытания малейшего коммерческого лунохода. Его создает компания Astrobotic Technology в рамках программы CubeRover. Конечной целью компании является запуск в производство недорогих планетарных разведчиков. На сегодняшний день CubeRover прошел более 150 тестов на мобильность и показал хорошие результаты.

Планетоход Cuberover Astrobotic испытывается в бункере. В нем ученые имитировали условия, аналогичные лунной поверхности – с большим количеством пыли и камней. Тесты проводятся как на способность ровера осуществлять маневры разной степени сложности, так и на надежность защиты узлов от попадания пыли, рассказывается на сайте NASA.

Интересно Как это – управлять марсоходом: инженер NASA поделился впечатлениями

Что известно

Маневренность проверяется на 11 комплектах колес с различными профилями поверхности контакта с грунтом.

Предполагается, что CubeRover будет исследовать Луну во время третьего этапа миссии NASA "Артемида" в 2024 году, когда планируется высадка астронавтов на поверхность спутника Земли. Планетоход небольшого размера не займет много места в багаже ​​астронавтов, а на данном этапе развития космонавтики критическим является каждый грамм полезной нагрузки.

Размеры CubeRover составляют около 45 сантиметров при массе 4 килограмма. Проектирование ходовой части и маневренность для него будут важными, но не решающими вызовами. Сложной задачей станет защита электроники, двигателей и элементов питания от низких температур в ходе длительных лунных ночей. Разработчики обещают решить эту задачу в течение следующих двух-трех лет.

Смотрите как проходят испытания: видео