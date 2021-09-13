NASA использует рой роботов для строительства базы на Луне

Поскольку NASA планирует вернуть человека на Луну и организовать его периодическое пребывание на спутнике – понадобится лунная база. Для этого американское космическое ведомство планирует применить специальных строительных роботов. Их созданием займется команда инженеров из Аризоны, которая уже получила полмиллиона долларов на проект.

Зачем NASA база и работы на Луне

Ученые рассчитывают найти в недрах Луны редкоземельные металлы, необходимые для электроники, титан для сплавов, ценные металлы вроде золота и платины, а также гелий-3, стабильный изотоп, который может использоваться для атомных электростанций.

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Однако, на Луне не будет столько доступной энергии для добычи руды, так что придется разработать новые процессы и методы. Для этого и понадобятся роботы.

Ученые уже адаптировали нейроморфную архитектуру обучения HEART для тренировки координированных действий роботов при выполнении задач по разработке месторождений, сборе грунта и строительстве. Впоследствии система обеспечит рост навыков у машин.

Подготовка к полету на Луну

Инженеры собираются собрать и обучить роботов на Земле, чтобы они смогли попрактиковаться. Предполагается, что в будущем полностью автономные рои роботов смогут добывать полезные ископаемые и строить простые сооружения без команды с Земли.