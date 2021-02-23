NASA использует карту Марса для Perseverance, которую создал украинский разработчик
Расположение марсохода Perseverance на поверхности красной планеты можно отслеживать с помощью интерактивной карты, созданной на базе разработки украинского программиста Владимира Агафонкина.
Источник:24 канал
Для создания интерактивной карты NASA применило библиотеку Leaflet, которую написал Владимир. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
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С помощью карты можно узнать точное местоположение ровера Perseverance, который высадился на поверхность Красной планеты 18 февраля, преодолев семимесячное путешествие с Земли.
- Интерактивная карта Perseverance
Карта имеет два режима, один из которых демонстрирует кратер Езеро в обычном цвете, а другой показывает его в оттенках серого. Она также будут демонстрировать маршрут марсохода после того, как он приступит к выполнению своей миссии.
Напомним, что сейчас специалисты NASA проводят проверку исправности научных инструментов Perseverance и заряжают батареи коптера Ingenuity, готовя его к первому полету.
Миссия Perseverance на Марсе
- Марсоход Perseverance будет искать на Марсе биосигнатуры – свидетельство существования жизни на Красной планете в прошлом. Все что нужно знать о миссии Perseverance на Марсе читайте в нашем материале.
- Здесь вы найдете первые кадры, которые Perseverance отправил на Землю сразу после приземления.
- NASA также показало первое в истории видео с Марса снятое на четыре камеры, что демонстрирует процесс спуска и посадки аппарата – так называемые "семь минут ужаса". К тому же марсоход записал звуки Марса, также впервые в истории это сделано в полноценный микрофон. Все это можно посмотреть по этой ссылке.
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