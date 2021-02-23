Расположение марсохода Perseverance на поверхности красной планеты можно отслеживать с помощью интерактивной карты, созданной на базе разработки украинского программиста Владимира Агафонкина.

Для создания интерактивной карты NASA применило библиотеку Leaflet, которую написал Владимир. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

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С помощью карты можно узнать точное местоположение ровера Perseverance, который высадился на поверхность Красной планеты 18 февраля, преодолев семимесячное путешествие с Земли.

Интерактивная карта Perseverance

Карта имеет два режима, один из которых демонстрирует кратер Езеро в обычном цвете, а другой показывает его в оттенках серого. Она также будут демонстрировать маршрут марсохода после того, как он приступит к выполнению своей миссии.

Напомним, что сейчас специалисты NASA проводят проверку исправности научных инструментов Perseverance и заряжают батареи коптера Ingenuity, готовя его к первому полету.

Миссия Perseverance на Марсе