NASA: иски Blue Origin срывают планы США по возвращению на Луну
Источник:The Verge
Американское космическое агентство NASA обвинило частную компанию Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса в намерении сорвать национальную программу исследования космоса. Дело в том, что юристы Безоса инициируют все новые судебные иски против своего конкурента – SpaceX Илона Маска. Эти споры затрагивают национальные интересы США и вносят неопределенность в работу NASA.
Издание получило документы по закону "О свободе информации". Из них следует, что юристы NASA обвиняют Blue Origin в "спекуляциях" в надежде на возможный пересмотр условий конкурса, в результате которого компания Безоса Blue Origin проиграла выполнение работ по проектам создания лунного посадочного модуля компании SpaceX Маска. Юристы агентства сообщают, что ставка Blue Origin "уже проиграла", а теперь проиграть могут и США.
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Blue Origin ставит свои интересы выше интересов NASA, Соединенных Штатов и каждого человека, мечтающего о новых исследованиях за пределами нашего мира – исследованиях Луны. Возможно, что из-за Blue Origin США не достигнут цели по возвращению на Луну,
– отмечается в документах.
Многочисленные иски Blue Origin, отрицающих победу SpaceX на открытом аукционе, приведут к срыву начала миссии Artemis, отмечается в документах NASA. Изначально она была запланирована на 2024 год.Однако в случае победы Безоса в судах результаты конкурса и победа SpaceX могут быть аннулированы и тогда NASA придется проводить тендер повторно, что отвергнет проект Artemis далеко назад.
В чем суть иска Blue Origin
Накануне Blue Origin подала иск, оспаривая законность заключения контракта NASA со SpaceX. Юристы Безоса отмечают в иске, что американское космическое агентство проигнорировало требование для конкурсантов включить в заявку "анализ готовности к полету". А более ранний иск уже почти на 100 дней затормозил работу инженеров SpaceX над посадочным модулем.
Предыстория этого скандала проста:
- NASA объявило открытый конкурс на создание лунного посадочного модуля – по сути, системы высадки астронавтов на Луну. Победитель определялся по цене – кто предложит систему дешевле, тот и выиграет.
- SpaceX заявила, что реализует проект за 2,9 миллиарда долларов, а из заявки Blue Origin следовало, что компания готова выполнить задание за 5.99 миллиарда, то есть в 2 раза дороже.
- NASA естественно выбрала победителем SpaceX, после чего Безос направил все свои ресурсы на то, чтобы добиться аннулирования результатов конкурса.
- Через лоббистов он уже смог получить резолюцию Конгресса, которая обязала NASA выбрать соподрядчика по результатам проведенного конкурса.
Помимо манипуляций в Конгрессе, Безос завалил протестами Счетную палату США и суды. Он заявляет, что его компания может снизить стоимость выполнения проекта посадочного модуля до 3,9 миллиарда долларов (что все равно на 1 миллиард дороже, чем предложение SpaceX), а также, что у SpaceX нет никаких наработок в области практического осуществления посадок на Луну, в то время как у партнеров Blue Origin (в их числе две старейших компании космической индустрии США) такой опыт есть. Собственно, на этом строится вся компания Безоса по срыву победы SpaceX.
Соглашение NASA и SpaceX под угрозой
Контракт между NASA и SpaceX на создание системы лунной высадки был заключен в апреле 2021 года, но компания Илона Маска не может толком начать работы, так как судебные иски и жалобы Безоса во все возможные инстанции тормозят выделение финансирования. Постоянное соперничество Безоса с Маском не позволяет первому принять факт поражения.