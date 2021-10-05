Издание получило документы по закону "О свободе информации". Из них следует, что юристы NASA обвиняют Blue Origin в "спекуляциях" в надежде на возможный пересмотр условий конкурса, в результате которого компания Безоса Blue Origin проиграла выполнение работ по проектам создания лунного посадочного модуля компании SpaceX Маска. Юристы агентства сообщают, что ставка Blue Origin "уже проиграла", а теперь проиграть могут и США.

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Blue Origin ставит свои интересы выше интересов NASA, Соединенных Штатов и каждого человека, мечтающего о новых исследованиях за пределами нашего мира – исследованиях Луны. Возможно, что из-за Blue Origin США не достигнут цели по возвращению на Луну,

– отмечается в документах.

Многочисленные иски Blue Origin, отрицающих победу SpaceX на открытом аукционе, приведут к срыву начала миссии Artemis, отмечается в документах NASA. Изначально она была запланирована на 2024 год.

Однако в случае победы Безоса в судах результаты конкурса и победа SpaceX могут быть аннулированы и тогда NASA придется проводить тендер повторно, что отвергнет проект Artemis далеко назад.

В чем суть иска Blue Origin

Накануне Blue Origin подала иск, оспаривая законность заключения контракта NASA со SpaceX. Юристы Безоса отмечают в иске, что американское космическое агентство проигнорировало требование для конкурсантов включить в заявку "анализ готовности к полету". А более ранний иск уже почти на 100 дней затормозил работу инженеров SpaceX над посадочным модулем.

Предыстория этого скандала проста:

NASA объявило открытый конкурс на создание лунного посадочного модуля – по сути, системы высадки астронавтов на Луну. Победитель определялся по цене – кто предложит систему дешевле, тот и выиграет.

SpaceX заявила, что реализует проект за 2,9 миллиарда долларов, а из заявки Blue Origin следовало, что компания готова выполнить задание за 5.99 миллиарда, то есть в 2 раза дороже.

NASA естественно выбрала победителем SpaceX, после чего Безос направил все свои ресурсы на то, чтобы добиться аннулирования результатов конкурса.

Через лоббистов он уже смог получить резолюцию Конгресса, которая обязала NASA выбрать соподрядчика по результатам проведенного конкурса.

Помимо манипуляций в Конгрессе, Безос завалил протестами Счетную палату США и суды. Он заявляет, что его компания может снизить стоимость выполнения проекта посадочного модуля до 3,9 миллиарда долларов (что все равно на 1 миллиард дороже, чем предложение SpaceX), а также, что у SpaceX нет никаких наработок в области практического осуществления посадок на Луну, в то время как у партнеров Blue Origin (в их числе две старейших компании космической индустрии США) такой опыт есть. Собственно, на этом строится вся компания Безоса по срыву победы SpaceX.

Соглашение NASA и SpaceX под угрозой

Контракт между NASA и SpaceX на создание системы лунной высадки был заключен в апреле 2021 года, но компания Илона Маска не может толком начать работы, так как судебные иски и жалобы Безоса во все возможные инстанции тормозят выделение финансирования. Постоянное соперничество Безоса с Маском не позволяет первому принять факт поражения.