NASA интересуется возможностью сведения МКС с орбиты, когда срок ее использования истечет

Американское космическое агентство интересуется у специалистов по промышленности относительно возможностей разработки космического корабля, который должен свести с орбиты Международную космическую станцию в конце ее срока службы. Она должна войти в атмосферу и отчасти сгореть над южной частью Тихого океана.

Как все должно происходить

В соответствии с номинальным сценарием выхода из орбиты, предоставленного NASA в запросе, космический корабль должен состыковаться с передним портом на модуле Node 2 за год до схождения станции. В течение этого времени высота МКС будет постепенно уменьшаться из-за атмосферного сопротивления и маневров от двигателей на российском сегменте станции, опускаясь ниже 220 километров (высота, ниже которой только двигатели могут обеспечить контроль ориентации станции).

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Аппарат для деорбиты станции сначала разместит ее на эллиптической орбите 145 на 200 км, чтобы минимизировать период, в течение которого станция должна полагаться на двигатели для контроля ориентации. Затем он произведет окончательный импульс сжигая остатки горючего, чтобы снизить перигей до 50 километров, обеспечив "захват атмосферы" или распад станции после входа в нее.

В плане схождения МКС, опубликованном в январе, NASA предполагало использование российского грузового космического корабля "Прогресс".

NASA и партнеры оценили разное количество российских космических кораблей "Прогресс" и определили, что три корабля могут обеспечить сведение станции с орбиты. Интересно, что космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman, способный расширить орбиту станции, также рассматривался для сведения ее с орбиты.

Продолжение работы МКС

Напомним, что NASA и другие партнеры МКС, за исключением россии, одобрили продолжение работы МКС с 2024 по 2030 год. российские представители заявили, что планируют выйти из проекта МКС через некоторое время после 2024 года, но не установили четкой даты. В RFI NASA заявило, что номинальный сценарий предполагает сведение с орбиты МКС в начале 2031 года, но это может быть отложено или перенесено в зависимости от состояния станции.

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Сейчас NASA спрашивает у промышленности технические возможности для разработки отвечающего его требованиям деорбитального модуля, а также желаемые контрактные соглашения, эксплуатационные вопросы и возможность расширения такого модуля для обслуживания коммерческих космических станций. NASA ожидает ответа до 9 сентября.