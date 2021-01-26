Канадское космическое агентство (CSA) вместе с NASA организовали программу Deep Space Food Challenge, целью которой станет разработка способов выращивания продуктов в космосе. Данная проблема актуальна для будущих миссий в дальний космос.

Источник: NASA

В рамках конкурса 20 участников на первом этапе получат по 25 тысяч долларов, а еще 10 – по 30 тысяч для разработки представленных проектов. На втором этапе две команды, должны продемонстрировать кухню, а на заключительном этапе они должны представить полную систему выращивания пищевых продуктов.

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Какова цель программы и конкурса

Основным вызовом для участников станет необходимость представить компактные системы выращивания продуктов, которые смогут обеспечить экипаж из четырех человек достаточным количеством пищи в течение трехлетней миссии.

К участию в конкурсе допускаются также международные команды, но им предстоит представить проекты на собственные средства. Кроме того, NASA запретило участие в конкурсе гражданам Китая или компаниям, имеющим связи с Китаем.

Кратко о конкурсе от NASA и CSA, видео:

Итоги конкурса планируется подвести к осени 2023 года.

Пища, выращенная на МКС

В конце 2020 года астронавты впервые собрали урожай редиса на Международной космической станции. Его вырастили в рамках эксперимента Plant Habitat-02 в орбитальной лаборатории Advanced Plant Habitat (APH). Также на МКС успешно выращивают салат-латук.