Стоит отметить, что речь идет о переработке всего, начиная от мусора и заканчивая углекислым газом. Желающие принять участие в конкурсе должны подать заявку до 15 марта. За самые успешные идеи участники получат призы до 1000 долларов. Общий призовой фонд составляет 24 000 долларов. Победитель будет объявлен до 22 апреля.

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Ожидается, что предлагаемые технологии позволят использовать материалы многократно и, хотя "идеально эффективный" цикл вряд ли существует, лучшими решениями будут считаться варианты с минимальным или нулевым количеством отходов.

Этот челлендж посвящен поиску способов превратить отходы в базовые материалы и другие полезные вещи вроде топлива или расходного сырья для 3D-печати,

​– сообщает агентство.

Как принять участие в конкурсе

Требования к участникам доступны на странице конкурса. В целом любой в возрасте от 18 лет сможет принять участие как самостоятельно, так и в составе команды. HeroX уточняет, что юрисдикция участников не должна находиться под федеральными санкциями США, поэтому стоит внимательно прочитать правила до подачи заявки.

Важно! NASA оставляет за собой право использовать все описанные в заявках технологии по своему усмотрению без какой-либо компенсации. Идеи-победители будут опубликованы как часть дорожной карты для будущих работ по развитию технологий для проекта NASA.

Когда человечество полетит на Марс

Хотя агентство еще не назвало точные даты полета на Марс, в последние годы часто упоминается, что астронавты смогут добраться до Красной планеты к середине 2030-х годов. В более краткосрочной перспективе NASA планирует доставить людей на Луну к середине 2020-х годов. Лунные миссии помогут подготовке полетов на Марс.

В то же время Илон Маск заявил, что при наихудшем сценарии SpaceX отправит космический корабль Starship с людьми на Марс через 10 лет. При более позитивном сценарии полет на Красную Планету состоится уже в этом десятилетии.