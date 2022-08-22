INTERSTELLAR RED 3721 – часы с марсианской пылью и секретным посланием
Источник:Gagadget
Компания INTERSTELLAR анонсировала краудфандинговую кампанию на Indiegogo и Kickstarter для создания крайне необычных часов RED 3.721. Проект поддержали в NASA и смотрится он увлекательно.
Часы будут создаваться в сотрудничестве французской фирмы Col&MacArthur и NASA и будут посвящены миссии марсохода Perseverance. Напомним, что с 2021 года марсоход занимается поисками признаков жизни в марсианском кратере Езеро.
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Часы RED 3.721 получат характерный дизайн:
- на корпус будет нанесен логотип NASA,
- фон циферблата будет повторять марсианский рельеф,
- корпус будет иметь капсулу с образцами марсианского грунта.
Что касается последнего, то почву добыли из прилетевшего на Землю марсианского метеорита.
RED 3.721 будет содержать капсулу с марсианской пылью / Фото INTERSTELLAR
Интересные артефакты
Создатели часов с вниманием отнеслись к деталям. Они "нафаршировали" часы рядом изюминок, которые отсылают к миссии Perseverance.
Например, рядом с циферблатом есть цифры от 1 до 7 – это намек на "7 минут ужаса" – отрезок времени за который марсоход входит в атмосферу, система на базе AI корректирует траекторию и открывает парашют, а механизм "Небесный кран" производит высадку аппарата на поверхность Красная планета.
Часы INTERSTELLAR RED 3.721 / Фото INTERSTELLAR
Крышку часов сзади украшает изображение парашюта, с помощью которого Perseverance опустился на Марс. Здесь также спрятана пасха – линии на парашюте, повторяющие рисунок часов, являются зашифрованным сообщением от команды NASA – "Dare mighty things" ("Отважьтесь на большие дела").
Зашифрованное сообщение из парашюта Perseverance / Фото INTERSTELLAR
Другие интересные факты о часах
- Название часов тоже является пасхальным. RED отсылает к сокращенному названию Марса. Число "3.721" соответствует силе тяготения планеты, наблюдавшейся во время миссии NASA.
- На 12 часов выгравирована важная дата – 18 февраля – именно в этот день Perseverance высадился на Луну.
- Также возле капсулы в которую будет помещена марсианская пыль, нанесены координаты места высадки зонда Perseverance.
- Чтобы сделать эти часы еще более редкими, компания предлагает отправить приобретенный RED3,721 в ближний космос на высоту 30 километров. В прямом контакте со средой, близкой к -60°C, и давлением, близким к 0.
Часы будут иметь защиту от погружений – 10 ATM.
Как отметили в INTERSTELLAR, каждые часы будут пронумерованы, однако сколько экземпляров будет выпущено, пока не известно.
NASA x INTERSTELLAR – RED 3.721 Watch: смотрите видео
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Цена INTERSTELLAR RED 3.721
Минимальная цена часов составит 399 евро, а выпустят их в ноябре. В настоящее время компания собрала 750 000 евро благодаря краудфандинговой кампании.