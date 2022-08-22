INTERSTELLAR RED 3721 – часы с марсианской пылью и секретным посланием

Компания INTERSTELLAR анонсировала краудфандинговую кампанию на Indiegogo и Kickstarter для создания крайне необычных часов RED 3.721. Проект поддержали в NASA и смотрится он увлекательно.

Часы будут создаваться в сотрудничестве французской фирмы Col&MacArthur и NASA и будут посвящены миссии марсохода Perseverance. Напомним, что с 2021 года марсоход занимается поисками признаков жизни в марсианском кратере Езеро.

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Часы RED 3.721 получат характерный дизайн:

на корпус будет нанесен логотип NASA,

фон циферблата будет повторять марсианский рельеф,

корпус будет иметь капсулу с образцами марсианского грунта.

Что касается последнего, то почву добыли из прилетевшего на Землю марсианского метеорита.



RED 3.721 будет содержать капсулу с марсианской пылью / Фото INTERSTELLAR

Интересные артефакты

Создатели часов с вниманием отнеслись к деталям. Они "нафаршировали" часы рядом изюминок, которые отсылают к миссии Perseverance.

Например, рядом с циферблатом есть цифры от 1 до 7 – это намек на "7 минут ужаса" – отрезок времени за который марсоход входит в атмосферу, система на базе AI корректирует траекторию и открывает парашют, а механизм "Небесный кран" производит высадку аппарата на поверхность Красная планета.



Часы INTERSTELLAR RED 3.721 / Фото INTERSTELLAR

Крышку часов сзади украшает изображение парашюта, с помощью которого Perseverance опустился на Марс. Здесь также спрятана пасха – линии на парашюте, повторяющие рисунок часов, являются зашифрованным сообщением от команды NASA – "Dare mighty things" ("Отважьтесь на большие дела").



Зашифрованное сообщение из парашюта Perseverance / Фото INTERSTELLAR

Другие интересные факты о часах

Название часов тоже является пасхальным. RED отсылает к сокращенному названию Марса. Число "3.721" соответствует силе тяготения планеты, наблюдавшейся во время миссии NASA.

На 12 часов выгравирована важная дата – 18 февраля – именно в этот день Perseverance высадился на Луну.

Также возле капсулы в которую будет помещена марсианская пыль, нанесены координаты места высадки зонда Perseverance.

Чтобы сделать эти часы еще более редкими, компания предлагает отправить приобретенный RED3,721 в ближний космос на высоту 30 километров. В прямом контакте со средой, близкой к -60°C, и давлением, близким к 0.

Подробнее обо всем можно узнать на странице сбора средств на Kikstarter

Часы будут иметь защиту от погружений – 10 ATM.

Как отметили в INTERSTELLAR, каждые часы будут пронумерованы, однако сколько экземпляров будет выпущено, пока не известно.

NASA x INTERSTELLAR – RED 3.721 Watch: смотрите видео

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Цена INTERSTELLAR RED 3.721

Минимальная цена часов составит 399 евро, а выпустят их в ноябре. В настоящее время компания собрала 750 000 евро благодаря краудфандинговой кампании.