Особенность миссии "Психея" в том, что как только аппарат окажется в космосе, он запустит инновационный двигатель Холла. Впервые корабль с таким типом ускорителя отправится в открытый космос, и без этой технологии полет к астероиду не состоялся бы, поскольку использование химических двигателей стоило бы гораздо больше, чем выделенный 1 миллиард долларов.

Интересно Марсианский вертолет Ingenuity подвигал лопастями в рамках подготовки к полету

Что же это за двигатель такой?

Двигатели на эффекте Холла разработали и впервые начали применять в СССР в 70-х годах прошлого века. С тех пор они применяются для вывода на целевые орбиты спутников. Такие двигатели относятся к электростатическим ракетным двигателям, но обладают большей тягой, чем ионные, при равных размерах. Позже их стали применять в Maxar и других компаниях. Но теперь впервые их решено использовать для полета в открытом космосе. NASA и Maxar считают, что технология готова, но все еще нуждается в испытании в новой среде.

Выход за пределы Земли всегда связан со сложностями. Двигаясь в сторону от Солнца, вы генерируете меньше энергии от солнечных батарей. Радиационная среда будет другой. И возникает вопрос, сможем ли мы поддерживать пульсацию ускорителей настолько долго,

– пояснил Роберт Кербим, вице-президент Maxar.

Почему не использовали привычные химические двигатели

Если бы NASA пыталось запустить аппарат в Психею на химическом двигателе, понадобилось бы в пять раз больше топлива. Тогда корабль увеличился бы до размеров "Кассини", который исследовал Сатурн с 2004 до 2017 года. Миссия "Кассини" стоила около 4 миллиардов долларов. Столь большие суммы зарезервированы в Агентстве только для приоритетных полетов, которые происходят один или два раза в 10 лет. Исследование Психеи в этот перечень не входит и поэтому использование двигателя Холла – единственный вариант добраться до астероида сравнительно дешево.

Каждый из ускорителей Холла будет генерировать в три раза больше тяги, чем ионные двигатели межпланетной станции Dawn. В результате корабль достигнет астероида, расположенного в главном поясе, через 3,5 года полета. Выйдя на максимально низкую орбиту Психеи, он включит спектрометр и попытается найти ответ на вопрос, с чего он состоит.