NASA готовит миссию на Европу: космический аппарат будет искать воду на спутнике Юпитера
Источник:TechDigest
В 2005 году ученые получили снимки водных гейзеров, что вырываются из недр спутника Сатурна Энцелада. Теперь они желают подтвердить наличие воды и на Европе – еще одном спутнике другого газового гиганта, Юпитера.
Запуск Europa Clipper, космического аппарата NASA, планируется на 2024 год. Подготовка полным ходом идет уже сейчас. Агентство планирует изучать спутник от глубоких недр до поверхности, чтобы определить, есть ли на нем ингредиенты, делающие его подходящим домом для жизни. Однако в этой задаче есть несколько важных и сложных моментов.
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Миссия на Европу
Вся суть подобных миссий сводится к тому, чтобы выяснить, является ли Европа местом пригодным для жизни хотя бы самого простого. Дело в том, что этот спутник Юпитера, как и Энцелад, геологически активен. Он генерирует тепло внутри, не давая замерзать глубоким подземным водам, которые скрываются под толстым слоем льда. Тепло может способствовать производству или циркуляции химических строительных блоков жизни на морском дне, включая углерод, водород, кислород, азот, фосфор и серу.
Проблема в том, что гравитация Европы намного сильнее, чем у Энцелада, который разбрасывает ледяные частицы на сотни километров над поверхностью.
Наблюдение за силуэтом Энцелада показало струи воды, что вырываются над его поверхностью. Спутник, подсвеченный сзади Солнцем, сфотографировал 27 ноября 2005 года аппарат NASA "Кассини" / Фото NASA
Это может означать, что "гейзеры" на Европе будет сложно обнаружить даже если они есть. Они ведь могут быть маленькими и тонкими, удерживаясь близко к поверхности.
- Europa Clipper доберется до Европы в 2031 году. И сейчас ученые пытаются придумать разнообразные способы и подходы, позволяющие найти активные области на спутнике.
- Одним из таких является наблюдение за силуэтом, когда Европа освещается светом Юпитера, проходя перед планетой, что позволит увидеть струи вещества над поверхностью.
- Датчик Europa-UVS также попытается обнаружить шлейфы в ультрафиолетовом свете и сможет определять их химический состав.
- Тепловизионная камера E-THEMIS будет искать горячие точки на поверхности, которые могут быть свидетельством активных или недавних извержений.