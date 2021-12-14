Запуск Europa Clipper, космического аппарата NASA, планируется на 2024 год. Подготовка полным ходом идет уже сейчас. Агентство планирует изучать спутник от глубоких недр до поверхности, чтобы определить, есть ли на нем ингредиенты, делающие его подходящим домом для жизни. Однако в этой задаче есть несколько важных и сложных моментов.

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Миссия на Европу

Вся суть подобных миссий сводится к тому, чтобы выяснить, является ли Европа местом пригодным для жизни хотя бы самого простого. Дело в том, что этот спутник Юпитера, как и Энцелад, геологически активен. Он генерирует тепло внутри, не давая замерзать глубоким подземным водам, которые скрываются под толстым слоем льда. Тепло может способствовать производству или циркуляции химических строительных блоков жизни на морском дне, включая углерод, водород, кислород, азот, фосфор и серу.

Проблема в том, что гравитация Европы намного сильнее, чем у Энцелада, который разбрасывает ледяные частицы на сотни километров над поверхностью.

Наблюдение за силуэтом Энцелада показало струи воды, что вырываются над его поверхностью. Спутник, подсвеченный сзади Солнцем, сфотографировал 27 ноября 2005 года аппарат NASA "Кассини" / Фото NASA

Это может означать, что "гейзеры" на Европе будет сложно обнаружить даже если они есть. Они ведь могут быть маленькими и тонкими, удерживаясь близко к поверхности.