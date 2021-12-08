NASA формирует новый отряд астронавтов: кого выбрали для будущих космических миссий
Источник:NASA
NASA активно готовится к полетам в дальний космос, к Луне и, возможно, даже дальше. Поэтому не удивительно, что Агентство занимается тем, чтобы у кандидатов для полетов всегда "был запас прочности". Поэтому было объявлено о том, что наконец-то были выбраны люди, которые станут новыми астронавтами.
Было объявлено, что у NASA отобрали 10 человек: шесть мужчин и четыре женщины, которые начнут проходить подготовку к космическим полетам, которая продлится два года. Следует отметить, что избранники "Группы 23" – это пока кандидаты, поэтому вполне вероятно, что кто-то из них не сможет пройти подготовку и будет "отсеян". Всего NASA получило около 12 тысяч заявок от желающих стать кандидатами в астронавты.
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23-й набор астронавтов NASA: смотреть видео
Подробнее о 23-м наборе астронавтов NASA
Новички 23-й Группы пока даже не имеют собственного шеврона и названия, которое, согласно традиции NASA, им придумают астронавты из предыдущего набора. Кандидаты отбирались с планами подготовки их к будущим полетам на Луну, работы в открытом космосе и выполнения работ на околоземных космических станциях. Конечно, смельчаков будут обучать пилотированию новых космических кораблей: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner. Вероятно, кандидаты будут проходить подготовку полета на российских "Союзах".Напомним, что наборы астронавтов также объявили в Европе и Японии. Очевидно, подготовка к полетам на Луну идет полным ходом.
Когда 23-я Группа отправится в космос
Точно не раньше, чем через два года, когда они закончат подготовку. Но, вероятнее всего, ждать им придется года четыре – пять. Например, первые два астронавта 22-й Группы "Черепахи" только в ноябре 2021 года отправились в космос, а набор состоялся еще в 2017. Более того, кое-кто из 21-й Группы также не побывал в космосе, а эти астронавты принадлежат к набору 2013 года.
Кто попал в 23-ю Группу кандидатов в астронавты
- Николь Айерс: 32 года, майор ВВС США, опытный пилот – имеет "за плечами" более 200 боевых вылетов. Бакалавр математики, магистр вычислительной и прикладной математики.
- Маркос Берриос: 37 лет, майор ВВС США, опытный пилот, совершивший более 110 боевых вылетов. Также Берриос – пилот-испытатель с опытом работы в аэрокосмической отрасли. Бакалавр и магистр в области машиностроения, имеет докторскую степень в области аэронавтики и космонавтики.
- Кристина Бирч: 35 лет. Бакалавр математики, биохимии и молекулярной биофизики. Имеет докторскую степень в области биологической инженерии.
- Дениз Бьорнхэм: 36 лет, лейтенант ВМС США. Бакалавр химического машиностроения, магистр машиностроения.
- Люк Делани: 42 года, майор Корпуса морской пехоты США в отставке. Специалист в области машиностроения, магистр аэрокосмической техники. Мажь более 4 500 часов налета на 48 различных типах самолетов.
- Андре Дуглас: 35 лет. Бакалавр и магистр машиностроения, магистр военно-воздушной архитектуры и морской инженерии, магистр в области электроники и вычислительной техники, доктор системной инженерии.
- Джек Хетувей: 39 лет, командер ВМС США. Бакалавр физики и истории. Летчик-испытатель. Имеет "за плечами" 39 боевых вылетов и около 2 500 часов налета на 30 различных типах самолетов.
- Анил Менон: 45 лет, подполковник ВВС США. Менон имеет опыт работы в аэрокосмической отрасли – мужчина был хирургом в компании SpaceX, следя за здоровьем астронавтов во время миссии Demo-2. До этого Анил работал хирургом в NASA.
- Кристофер Уильямс: 38 лет. Бакалавр физики, доктор астрофизики. Специалист в области клиническая физика.
- Джессика Уиттнер: 38 лет, лейтенант-командер ВМС США. Бакалавр аэрокосмической техники, магистр аэрокосмической инженерии. Летчик-испытатель.