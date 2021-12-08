Было объявлено, что у NASA отобрали 10 человек: шесть мужчин и четыре женщины, которые начнут проходить подготовку к космическим полетам, которая продлится два года. Следует отметить, что избранники "Группы 23" – это пока кандидаты, поэтому вполне вероятно, что кто-то из них не сможет пройти подготовку и будет "отсеян". Всего NASA получило около 12 тысяч заявок от желающих стать кандидатами в астронавты.

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23-й набор астронавтов NASA: смотреть видео

Подробнее о 23-м наборе астронавтов NASA

Новички 23-й Группы пока даже не имеют собственного шеврона и названия, которое, согласно традиции NASA, им придумают астронавты из предыдущего набора. Кандидаты отбирались с планами подготовки их к будущим полетам на Луну, работы в открытом космосе и выполнения работ на околоземных космических станциях. Конечно, смельчаков будут обучать пилотированию новых космических кораблей: Dragon, Orion, Boeing CST-100 Starliner. Вероятно, кандидаты будут проходить подготовку полета на российских "Союзах".

Напомним, что наборы астронавтов также объявили в Европе и Японии. Очевидно, подготовка к полетам на Луну идет полным ходом.

Когда 23-я Группа отправится в космос

Точно не раньше, чем через два года, когда они закончат подготовку. Но, вероятнее всего, ждать им придется года четыре – пять. Например, первые два астронавта 22-й Группы "Черепахи" только в ноябре 2021 года отправились в космос, а набор состоялся еще в 2017. Более того, кое-кто из 21-й Группы также не побывал в космосе, а эти астронавты принадлежат к набору 2013 года.

Кто попал в 23-ю Группу кандидатов в астронавты