Данные получены на основе анализа 1 триллиона посещений сайтов розничной торговли, а также опроса более тысячи розничных продавцов о наиболее популярных товарах. Ключевым фактором популярности Series S, вероятно, является доступность, так как PlayStation 5 и Xbox Series X все еще трудно купить во всем мире.

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Популярность Xbox Series S растет

По недавним оценкам аналитической фирмы Ampere Analytics, Xbox Series S обошла по продажам более мощную Xbox Series X на нескольких ключевых рынках в течение первого года существования консолей из-за ограниченных поставок и недостатка компонентов.

Популярность Xbox Series S легко понятна. Консоль стоит практически вдвое дешевле Xbox Series X или PlayStation 5, не говоря уже о ее наличии в магазинах. Конечно, она имеет гораздо более скромные характеристики по сравнению с Series X, но все же дает возможность играть во все современные игры, что в сочетании с Game Pass делает ее одной из самых доступных платформ для массового покупателя.

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Это сходится и с ожиданиями Microsoft. Еще в октябре 2020 года исполнительный вице-президент корпорации и глава Xbox Фил Спенсер заявил изданию Kotaku:

Я думаю, что в этом поколении цена действительно будет иметь значение и вы увидите, что Series S будет продаваться лучше.

В целом "войну консолей" с начала запуска PlayStation 5 и Xbox Series X/S выигрывает именно компания Microsoft благодаря своей модели, которую сегодня переняли и в Sony.