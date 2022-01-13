Наркотики и алкоголь: как элита доколумбовской Америки налаживала социальные связи

Вероятно, большинство из нас слышали об инках по крайней мере, что они когда-то существовали. Но задолго до зарождения Империи Инков на территории центральных Анд существовала совсем другая империя – Уари.

За сотни лет до появления государства Инков на территории центральных Анд возникло государство (или империя) Уари. Около 600 года нашей эры культура Уари стала полностью доминировать в регионе. В начале нового тысячелетия государство пришло в упадок после долгих лет засухи. Археоботанический анализ свидетельствует, что элита этой доинковской империи любила наркотики и алкоголь – это помогало налаживать социальные связи.

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Стелла, изображающая представителя элиты, который держит чашу и трубку для нюхательного табака / Фото Antiquity

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Раскопки в Квилкапампе (Quilcapampa), Перу позволили обнаружить многочисленные ботанические артефакты, которые оставили жители государства Уари. Исследовав их, ученые решили, что наркотики и алкоголь часто использовались элитой общества Уари, чтобы налаживать, поддерживать и укреплять социальные связи.

"Главным алкогольным напитком" было местное слабоалкогольное "пиво" – чеча. Его издавна варили в больших количествах из шинуса мягкого (дерево молле или молье)

Вероятно, "главным наркотиком" была так называемая vilca – галлюциногенный наркотик из семян Anadenanthera colubrina. Его могли добавлять в чичу или вдыхать как нюхательный табак.

"Сливки общества" Уари широко использовали чичу и галлюциногены во время многолюдных застолий. Этим также подчеркивали "государственное гостеприимство". По всей вероятности, элита имела монополию на производство и использование наркотиков, что должно было подчеркнуть их статусность и сделало бы банкеты более эксклюзивными. Инки, покорив регион, тоже любили устраивать банкеты. Но, в отличие от Уари, они меньше употребляли галлюциногены, предпочитая кукурузное пиво.