Ученые любят располагать миниатюрные датчики в неожиданных местах. Эти датчики нуждаются в питании электроэнергией, а тянуть провода к ним может быть не удобно или не выгодно. Поэтому изобретатели давно ищут путь, как создать жизнеспособный электрогенератор, который был бы миниатюрным. И, кажется, выход был найден.

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Так печатается миниатюрный термогенератор / Фото Tech Xplore

Подробнее о разработке

Термогенераторы могут вырабатывать электроэнергию благодаря разности температур. Если, например, нагреть одну сторону такого устройства, то благодаря разнице в температуре между двумя сторонами начнет генерироваться энергия.

Ученые искали пути, как максимально уменьшить такие устройства, чтобы они смогли обеспечить энергией маленькие датчики.

Ученые начали исследовать краску, которая используется в 3D-принтерах. Они искали взаимосвязь между размером теоретического устройства и распределением заряженных частиц.

Благодаря кропотливым опытам ученые разработали собственную краску для 3D-принтера. Они взяли маленький кремниевый чип и напечатали прямо на нем маленький столбец (1,4 миллиметра в высоту и 0,5 миллиметра в диаметре) этой краской.

Потом этот столбец нагрели с одной стороны, чтобы продемонстрировать термоэлектрические свойства. Оказалось, что устройство имело мощность 479 микроватт на сантиметр в -2 степени. Этого было вполне достаточно, чтобы обеспечить энергией маленький чип.

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