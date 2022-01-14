Нападения акул на людей случаются не так часто. Например, в 2021 году зафиксировали 74 атаки, из которых 8 закончилось смертью потерпевшего. Причина таких нападений часто остается не определенной. Поэтому ученые решили исследовать этот вопрос, пытаясь выявить неизвестные ранее закономерности.

Интересно Лучший подарок для семьи – телевизор от Samsung



В 2021 году было зафиксировано 74 нападения акул на людей, 8 из которых закончились смертью потерпевшего / Фото Metro

Подробнее об исследовании

В рамках исследования ученые проанализировали очень много данных – статистику нападения акул на людей с 1960 года по 2015 год. Неожиданно была выявлена интересная закономерность – количество нападений может зависеть от фазы Луны. А если говорить точнее, то фиксируется увеличение количества атак во время Луны, которая находится в большей фазе (освещенность поверхности больше 50%).

Однако следует отметить, что не все виды акул "предпочитают" полнолуние, чтобы напасть на человека. Например, акулы-быки и тигровые акулы не показали никакой зависимости между фазой нашего спутника и атаками на людей. Также исследование показало и другие переменные: например, континент и так далее.

Ученые, обнаружив эту закономерность, не могут назвать причину такого поведения рыб. То есть, почему именно увеличение лунной фазы "заставляет" некоторые виды акул интенсивнее нападать на людей – неизвестно.