Нападение России на Украину может повлечь новую волну дефицита полупроводников: какая связь

Украинское медиа о технологиях со ссылкой на издание Wired написало о возможном ухудшении на рынке полупроводников. И без того сложная ситуация с чипами может осложниться из-за нападения на Украину.

Причина – в одесском предприятии Cryoin, которое, как оказалось, играет большую роль в мировом производстве полупроводников. Дело в том, что из-за нападения на Россию компания была вынуждена остановить деятельность.

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Что происходит

Cryoin производит газообразный неон, вещество, используемое для питания лазеров, выжигающих узоры на компьютерных чипах.

Компания поставляет продукцию в Европу, Японию, Корею, Китай и Тайвань, но большая часть ее неона поставляется в США, пишет Wired.

Теперь аналитики предупреждают, что остановка деятельности Cryoin может привести к последствиям по всему миру.

Производство остановили в четверг, в первый день нового вторжения войск России, сообщает директор по развитию бизнеса Лариса Бондаренко. Планировалось, что завод запустится снова в понедельник, однако ракеты над Одессой этому помешали. В настоящее время объект остается невредимым.

Мы решили, что [наши сотрудники] должны оставаться дома в течение нескольких дней, пока ситуация не прояснится, чтобы убедиться, что все в безопасности,

— цитирует слова Лариса Бондаренко издание dev.ua.

Напомним, с начала пандемии коронавируса по всему миру наблюдается значительный дефицит полупроводников. Причиной тому стал повышенный спрос на электронные устройства, а также несколько аварий на производящих чипы заводах. Производители кое-где вынуждены месяцами ожидать заказанные компоненты, отменять запланированные устройства, или же придумывать какие-либо другие решения. Известны также случаи, когда производства вообще закрывались целыми заводами, поскольку у компании просто не было чипов для изготовления продукции.

Если Cryoin не заработает в ближайшее время, запасы неона быстро иссякнут, что приведет к новой волне дефицита – от смартфонов и нательных до автомобилей и бытовой техники.