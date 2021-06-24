Нападения акул на человека даже сейчас довольно редкое явление. Археологические примеры таких атак еще более редкие. Древнейшая археологическая находка датируется примерно 1000 годом нашей эры. Но исследователи нашли в Японии свидетельства нападения акулы на человека, которое произошло около 3 тысяч лет назад, в период Дземон.

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Зарегистрированные случаи нападения акул на людей с 1900 по 2020 год / Скриншот Florida Museum

Что нашли ученые

Открытие сделали оксфордские ученые – доктор Алиса Уайт и профессор Рик Шалтинг. Они проводили исследования доказательств насильственных травм на останках доисторических охотников-собирателей в Киотском университете, Япония. На так называемом участке Цукумо они наткнулись на останки взрослого мужчины, который был сильно ранен. Находка фигурирует в исследовании как "тело человека №24".

Сначала мы были сбиты с толку, потому что не понимали, что могло вызвать около 790 глубоких зазубренных ран у этого человека. Травмы в основном были на руках, ногах, передней части груди и живота,

– говорят ученые из Оксфорда.

Исследователи, тщательно изучив находку, исключили человеческий фактор появления травм. После этого они пришли к выводу, что раны были получены из-за нападения животных.

Поскольку археологические случаи обнаружения нападения акул крайне редки, исследователи обратились к судебно-медицинскому эксперту Джорджу Берджесу. Джордж – почетный директор флоридской программы по исследованию акул.

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Проведя ряд опытов, команда ученых пришла к выводу, что на мужчину напала акула. Произошло это между 1370 годом до нашей эры и 1010 годом до нашей эры. Места ранений были нанесены на трехмерную модель человеческого скелета с использованием географической информационной системы для помощи в визуализации и анализе травм.

Характер ран свидетельствует, что жертва была жива во время нападения акулы. Левая рука была отрезана – возможно это сделали из-за того, что она была сильно изуродована хищником. Кроме того, у мужчины отсутствовала правая нога. Левая нога была положена поверх его тела в перевернутом положении.

Судя по всему, жертва получила смертельные травмы. Ученые считают, что мужчину атаковала белая или тигровая акула.