Частная космическая компания Nanoracks подписала соглашение с инвесторами из ОАЭ на строительство теплиц на орбите Земли для выращивания съедобных растений. По словам директора Nanoracks Джеффри Менбера, растения, которые способны выжить в условиях космоса, позволят решить проблему нехватки пищи на планете.

Пока нет острой необходимости выращивать овощи в космосе для людей, но экстремальные внеземные условия удобно использовать для создания новых видов-мутантов, которые смогут процветать в неблагоприятных регионах планеты. Эта задача становится необходимостью на фоне быстрых климатических изменений.

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Над чем работают исследователи

На протяжении многих лет было проведено много исследований, демонстрирующих, как в суровых условиях космоса появляются новые перспективные продукты, способные справляться достаточно хорошо даже в условиях пустыни. Эти растения эволюционируют в космосе либо из-за изменений на генетическом уровне, либо из-за воздействия радиации, отсутствия силы тяжести или сочетания всех этих факторов.

Благодаря мутациям ДНК, которые естественным образом происходят в космосе, и в дальнейшем селекционировании уже удалось создать растения с большей урожайностью и устойчивостью к болезням, а также с лучшими питательными характеристиками и меньшей потребностью в воде,

– сообщил Лю Люсянь из Аграрного института Китайской академии сельскохозяйственных наук в интервью Space.com.

Именно по этой причине Nanoracks планирует запустить орбитальный агротехнический комплекс StarLab. Сделать это хотят уже в этом году. Он будет выполнять функции теплицы и исследовательского центра для выращивания новых растений с улучшенными характеристиками.

По словам профессора Люсяня из Института растениеводства Китайской академии сельскохозяйственных наук, Китай разработал и утвердил более 200 сортов мутировавших культур в сельском хозяйстве с 1990-х годов, а второй по популярности сорт пшеницы, которая выращивается в Китае, Luyuan 502, был произведен путем космического разведения.

Смогут ли ученые получать практически полезные растения в условиях космоса быстрее, чем выводить их с помощью генных модификаций на Земле, пока остается вопросом. Если проект воплотится в реальности, то мы узнаем ответ уже очень скоро.