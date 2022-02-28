"Нам по дороге": украинцы создали бот, который поможет найти авто

В тяжелое для всех время каждый пытается помочь чем может. Да, украинцы создали Телеграм-бот для поиска авто тем, кто может в этом нуждаться.

Кому это нужно

Всем, кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город, а также тем, кто имеет автомобиль и желает помочь. Бот "Нам по дороге" легок в использовании, только нужно указать необходимую информацию.

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Как найти или поделиться транспортом

В меню бота нужно выбрать нужное: ищете авто или можете кого-то подвезти.

Далее выбираете откуда и куда вы уезжаете.

После этого указываете, сколько мест вам нужно.

Указываете информацию для водителя, нужно ли место для груза и сколько его.

Бот поможет найти водителя или пассажиров, кому с вами по дороге.

Бот "Нам по дороге" / Скриншоты 24 канала

Ранее украинцы создали похожий сервис, который помогает попросить о любой помощи, в том числе и найти авто, а также оказать помощь нуждающимся.

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