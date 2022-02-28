"Нам по дороге": украинцы создали бот, который поможет найти авто
28 февраля 2022 , 10:19Читати новину українською
В тяжелое для всех время каждый пытается помочь чем может. Да, украинцы создали Телеграм-бот для поиска авто тем, кто может в этом нуждаться.
Кому это нужно
Всем, кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город, а также тем, кто имеет автомобиль и желает помочь. Бот "Нам по дороге" легок в использовании, только нужно указать необходимую информацию.
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Как найти или поделиться транспортом
- В меню бота нужно выбрать нужное: ищете авто или можете кого-то подвезти.
- Далее выбираете откуда и куда вы уезжаете.
- После этого указываете, сколько мест вам нужно.
- Указываете информацию для водителя, нужно ли место для груза и сколько его.
Бот поможет найти водителя или пассажиров, кому с вами по дороге.
Бот "Нам по дороге" / Скриншоты 24 канала
Ранее украинцы создали похожий сервис, который помогает попросить о любой помощи, в том числе и найти авто, а также оказать помощь нуждающимся.
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