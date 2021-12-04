Наконец-то это произойдет: Google выпустит свои первые умные часы
Источник:Business Insider
Похоже компания Google планирует полноценно ворваться на рынок умных часов уже в следующем году. По крайней мере, об этом сообщает издание Insider со ссылкой на собственные источники. Стало известно, что поисковик представит свою модель для конкуренции с Apple Watch.
Стоит отметить, что условные умные часы Pixel Watch (фанатское название гаджета) от Google обсуждаются уже давно. Еще бы, ведь у Google есть собственная программная платформа – специальная версия Android именно для таких устройств под названием WearOS.
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Поэтому умные часы от Google всегда были лишь вопросом времени, непонятно только, почему компания так долго затягивает с анонсом и выводом на рынок соответствующего устройства. Хотя, здесь стоит обратить внимание на то, что в 2021 году компания закрыла сделку по покупке Fitbi, которую фанаты восприняли фактически как анонс умных часов от Google.
Что известно об умных часах made by Google
- Похоже, что разработкой часов занимается команда аппаратного подразделения Google Pixel отдельно от Fitbit.
- Пока точно не известно, каким будет название часов и Pixel Watch это лишь предположение, которое может не оправдаться.
- Insider отмечает, что часы от Google будут играть такую же роль, как и смартфон Pixel. То есть это будет демонстрацией преимуществ программной платформы от Google, возможно, с уникальными функциями для конкретной модели.
- Устройство окажется дороже моделей Fitbit и станет прямым конкурентом Apple Watch.
- Pixel Watch предложат основные функции отслеживания физической активности, включая подсчет шагов и мониторинг.
- Также из утечек известно, что Google работает над интеграцией функциональности Fitbit в Wear OS под кодовым названием Nightlight.
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Напомним, что Google готовит к выпуску WearOS 3, который появится на рынке не раньше конца 2022 года. Пока известно, что его получат лишь три модели часов. Возможно, новые смартчасы от Google выпустят вместе с новой программной платформой, чтобы продемонстрировать, какими должны быть умные часы в видении Google.