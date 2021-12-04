Наконец-то это произойдет: Google выпустит свои первые умные часы

Похоже компания Google планирует полноценно ворваться на рынок умных часов уже в следующем году. По крайней мере, об этом сообщает издание Insider со ссылкой на собственные источники. Стало известно, что поисковик представит свою модель для конкуренции с Apple Watch.

Стоит отметить, что условные умные часы Pixel Watch (фанатское название гаджета) от Google обсуждаются уже давно. Еще бы, ведь у Google есть собственная программная платформа – специальная версия Android именно для таких устройств под названием WearOS.

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Поэтому умные часы от Google всегда были лишь вопросом времени, непонятно только, почему компания так долго затягивает с анонсом и выводом на рынок соответствующего устройства. Хотя, здесь стоит обратить внимание на то, что в 2021 году компания закрыла сделку по покупке Fitbi, которую фанаты восприняли фактически как анонс умных часов от Google.

Что известно об умных часах made by Google

Похоже, что разработкой часов занимается команда аппаратного подразделения Google Pixel отдельно от Fitbit.

Пока точно не известно, каким будет название часов и Pixel Watch это лишь предположение, которое может не оправдаться.

Insider отмечает, что часы от Google будут играть такую ​​же роль, как и смартфон Pixel. То есть это будет демонстрацией преимуществ программной платформы от Google, возможно, с уникальными функциями для конкретной модели.

Устройство окажется дороже моделей Fitbit и станет прямым конкурентом Apple Watch.

Pixel Watch предложат основные функции отслеживания физической активности, включая подсчет шагов и мониторинг.

Также из утечек известно, что Google работает над интеграцией функциональности Fitbit в Wear OS под кодовым названием Nightlight.

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Напомним, что Google готовит к выпуску WearOS 3, который появится на рынке не раньше конца 2022 года. Пока известно, что его получат лишь три модели часов. Возможно, новые смартчасы от Google выпустят вместе с новой программной платформой, чтобы продемонстрировать, какими должны быть умные часы в видении Google.