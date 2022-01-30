Наконец астрономы поняли, что это такое – "солнечные пальцы"

Ближайшая к нам звезда – это Солнце. Оно обеспечивает нам хорошую возможность для изучения. А это позволит ученым лучше понять общую эволюцию и процессы, которые могут происходить на других светилах.

Наблюдая за солнечной вспышкой в далеком 1999 году, ученые заметили странные движения прямо внутри этой же вспышки. Это выглядело, словно вещество падает обратно на Солнце, хотя должно было бы делать наоборот. "Темные, похожие на пальцы" структуры оставались до наших дней такими же загадочными, как и в 1999 году.

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Загадочные "темные пальцы" на Солнце

На нашем Солнце существует множество локальных магнитных полей. Когда они сближаются, высвобождается очень много энергии в виде вспышки. Ученые предполагали, что разрушение магнитных полей во время вспышки и является причиной образования темных пальцев".

Это как растянуть резинку и разрезать ее посередине. Она напряжена и растянута, а потому вернется в исходное состояние,

– говорит соавтор исследования астроном Кэти Ривз.

"Темные пальцы", предполагали ученые, как раз были" резинками", возвращающими на исходную позицию. Но эта гипотеза сразу оказалась критикуемой, ведь нисходящие потоки вещества были слишком медленными. Их скорость падения должна была бы быть намного больше, если бы гипотеза "разорванной резинки" была бы верна.

Ученые создали 3D-модель солнечной вспышки и сравнили ее с изображениями, которые сделала Solar Dynamics Observatory (SDO). Эта космическая обсерватория делает одну фотографию каждые 12 секунд в 7 разных спектрах. Оказалось, что "темные пальцы" образуются не из-за "разрывания резинки", а из-за взаимодействия вещества с разной плотностью в условиях высокой турбулентности. Коротко говоря – эти темные плазменные "пальцы" представляют собой регион с низкой плотностью этой плазмы.

Такие исследования важны, ведь позволяют нам лучше понимать "солнечную погоду" и процессы, которые происходят на нашем светиле. Сама же теория "разреженной плазмы" требует дополнительных исследований для подтверждения или опровержения.