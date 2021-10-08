Планетарные туманности образуются во время того, как звезда с массой от 0,8 до 8 масс Солнца достигает конца своего "жизненного" пути. Тогда она становится красным гигантом или красным сверхгигантом. Эти гигантские звезды в конце своей эволюции начинают сбрасывать внешние слои, которые раздуваются и разлетаются во все стороны. Именно это мы и видим в виде планетарной туманности. Живут они недолго, если принимать во внимание продолжительность жизни других объектов – всего несколько десятков тысяч лет. В центре самой туманности остается компактный объект – белый карлик.

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Планетарная туманность "Гантель", или Messier 27 М27 / Фото Astrobase

Как найти планеты в планетарной туманности

Никак, ведь свое общее название планетарные туманности получили не потому, что имеют в своем составе планеты.

В 1779 году французский астроном Антуан Даркье де Пелепуа вел наблюдение за туманностью "Кольцо". Он решил, что этот объект очень похож на планету.

Примерно в 1780-х годах известный астроном Уильям Гершель тоже наблюдал за такими туманностями в свой телескоп. Тогда техника была далека от идеала, поэтому сложно было разглядеть детали. Уильям решил, что эти округлые объекты похожи на планеты, например, на Уран, который он открыл. Именно он предложил называть объекты планетарными туманностями. Термин прижился и используется до сих пор, хотя и является ошибочным.

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Планетарная туманность NGC 6543 "Кошачий глаз" / Фото Wikipedia

А как же планеты?

И все же это не означает, что планет мы совсем не можем найти.

Дело в том, что не все планетарные туманности имеют идеальные симметричные или круглые формы. Уильям Гершель об этом не знал, ведь тогда не было таких телескопов как, например, "Хаббл", "Очень большой телескоп" и другие. Но если взглянуть на фотографии туманности "Кошачий глаз", то мы практически не увидим округлость, которую можно наблюдать в туманности "Кольцо".

NGC 6543 "Кошачий глаз" имеет и удлиненные пузырьки из газа, и более округлые. Туманностей с такими странными формами существует много. Ученые не уверены относительно природы образования таких фигур.

Некоторые астрономы делают предположение, что дело в планетах, которые уцелели после сброса звездой верхних слоев. Именно они и будоражат потоки газа, фактически мешая равномерному распространению материи в пространстве. Это и вызывает появление таких необычных форм.