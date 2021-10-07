По состоянию на 7 октября 2021 года открыто более 4 800 экзопланет. И еще тысячи объектов ждут подтверждения статуса. Например, только в NASA, ждут подтверждения или опровержения статуса экзопланеты более 7 700 кандидатов. Как можно заметить, количество планет неустанно растет. Поэтому теперь ученые переключаются с "открыть экзопланету" на "исследовать экзопланету".

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Как узнать характеристики далекой планеты

Исследование характеристик экзопланет – важный шаг в понимании их эволюции. Ведь знания о том, какие условия есть на той или иной планете позволят, например, оценить перспективу возможности возникновения жизни.

Два американских ученых сконцентрировали свои усилия на поиске океанов на далеких космических телах. Для этого нужно вести наблюдение за экзопланетой, когда та находится в определенной фазе (словно Венера). Свет материнской звезды отражается от атмосферы или поверхности, а наши устройства фиксируют его. Благодаря исследованию спектра можно обнаружить воду, установить состав атмосферы, показания фотосинтеза. Ученые говорят, что теоретически возможно даже обнаружить искусственное освещение, если оно присутствует.

Для проведения таких точных исследований нужно использовать телескопы нового поколения. Например, James Webb, аппаратура которого должна позволить проводить такие исследования. Правда, "Джеймс Уэбб", вероятно, этого делать не будет, ведь перед ним будут стоять другие задачи. Поэтому ученым нужно ждать другие телескопы.