Конечно, далеко не все метеориты образуют кратер. К счастью, в подавляющем большинстве случаев космические тела довольно маленькие и сгорают в атмосфере. Тогда мы наблюдаем за метеором или болидом, если тело было очень ярким. Если же обломок достиг земли – это уже метеорит. Большинство из них небольшие и не образуют кратера. Но кое-где попадаются тела, у которых достаточная масса и скорость, чтобы достичь Земли, породив кратер. Всего на Земле обнаружили около 190 кратеров разного диаметра. Ударов было, конечно, больше, но эрозия и различные геологические процессы постепенно стирают их с лица планеты.

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Немецкий город Нердлинген расположен почти в центре метеоритного кратера / Фото Wikipedia

Что поможет в поиске кратеров

Древние кратеры, которые также называют астроблемами, можно найти и на территории Украины. Для удобного поиска можно воспользоваться либо соответствующей страницей в Википедии, или же интерактивной картой Asteroid & Meteorite Impact Craters, которая поможет сориентироваться.

Однако в отношении Asteroid & Meteorite Impact Craters следует отметить, что туда внесены не все данные. Например, там не обозначено место падения Сихотэ-Алинского метеорита. Событие произошло в 1947 году. Космическое тело фрагментировалось еще в воздухе, что повлекло метеоритный дождь – падение многочисленных обломков на Землю. Из-за этого образовалось более 100 кратеров с диаметром от 1 до 28 метров.

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Крупнейшие кратеры от падения космических тел можно найти в Африке и Северной Америке:

Астроблема Вредефорт расположена на территории Южноафриканской Республики. Во время удара астероида, диаметром 10 – 15 километров около 2 миллиардов лет назад, образовался кратер, диаметром до 300 километров. Сегодня свидетельства давнего удара можно увидеть только с воздуха – это 160-километровый кратер.

Второй самый большой подтвержденный кратер – печально известный Чиксулуб. Образование этой астроблемы связано с вымиранием динозавров 66 миллионов лет назад, когда в Землю врезался астероид диаметром около 10 километров. Сегодня кратер Чиксулуб имеет диаметр 150 километров, но его очень трудно визуально обнаружить.

Меньшие подтвержденные кратеры можно обнаружить в других частях мира: кратер Садбери (130 километров), кратер Попигай (90 – 100 километров), Маникуаган (100 километров).

Кратеры Вредефорт, Чиксулуб, Садбери, Попигай и Маникуаган / Фото Wikipedia