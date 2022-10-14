Если инопланетяне посещали солнечную систему, мы можем найти доказательства: вот как это сделать

Посещали ли когда-нибудь Солнечную систему умные инопланетяне? Это не дурацкий вопрос. Ведь Солнечная система существует уже более 4 миллиардов лет, и если в нашей галактике возникла разумная жизнь, то она могла достичь уровня технологического совершенства, необходимого для исследования других систем, в том числе и нашей. И человечество может найти доказательства такого визита, если он действительно имел место.

Группа ученых и астрономов подробно рассказала, какие артефакты нам следует искать, если мы надеемся обнаружить следы инопланетных цивилизаций в Солнечной системе. Они также рассказали, какие инструменты для этого может применять и применяет человечество.

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Какую жизнь мы ищем во вселенной

Существует несколько основных методов охоты на ум вне Земли. Первый подход состоит в поиске признаков любого вида жизни вообще, разумного или иного. Это, безусловно, самый распространенный метод в астрономии, и обычно он нацелен на другие звездные системы – например поиск химических веществ, созданных жизнью, в атмосферах других миров.

Но поиск внеземной жизни также может происходить и в пределах Солнечной системы, на таких объектах, как Марс и спутник Сатурна Титана, атмосфера которого богата углеводородом.

Другой подход состоит в том, чтобы искать самую разумную жизнь, потому что, вероятно, умные инопланетяне способны дать знать о своем присутствии гораздо легче, чем микробы. Например, мы можем искать коммуникабельных инопланетян, транслирующих свое существование в радио- или оптических волнах. Поиск искусственных радиосигналов – это хлеб и масло для поиска внеземного ума организации SETI.

Но разумные пришельцы могут оставлять и другие подсказки. Если они станут способны строить так называемые мегаструктуры, как рои Дайсона, например, то мы сможем обнаружить эти мегаструктуры при поисках других систем. Например, достаточно большие структуры вокруг звезды изменяют свет, который мы видим, и могут являться признаком разумной деятельности.

Пока все поиски внеземной жизни не дали результатов. Но есть еще один путь, который относительно неисследован: поиск внеземных артефактов. Идея этого подхода состоит в том, что если инопланетяне станут достаточно развитыми, они, возможно, захотят изучить галактику самостоятельно или с помощью роботизированных космических аппаратов. За примерно 4,5 миллиарда лет истории Солнечной системы у этих инопланетян достаточно времени, чтобы заглянуть в наш район и, возможно, оставить там свой след.

Какие артефакты мы можем найти

На самом деле, несколько цивилизаций могли посетить и покинуть нашу Солнечную систему и даже оставить после себя следы, прежде чем исчезнуть.

Астрономы предложили стратегию использования существующих телескопов, обзоров и планетарных зондов для охоты на признаки прошлых визитов инопланетян. Они обсуждают три категории остатков, которые мы можем обнаружить.

Первая категория – это обычные поверхностные артефакты – остатки космических кораблей, зондов и даже просто мусор. За сравнительно короткое время исследования человечеством Солнечной системы мы засорили Луну и Марс десятками неработающих космических аппаратов и случайных кусков мусора, поэтому не исключено, что инопланетная цивилизация сделала бы то же самое. Кроме того, поскольку многие поверхности в Солнечной системе не подвергаются выветриванию или вулканизму, оставленный там артефакт может быть заметен в течение миллиардов лет.

– это обычные поверхностные артефакты – остатки космических кораблей, зондов и даже просто мусор. За сравнительно короткое время исследования человечеством Солнечной системы мы засорили Луну и Марс десятками неработающих космических аппаратов и случайных кусков мусора, поэтому не исключено, что инопланетная цивилизация сделала бы то же самое. Кроме того, поскольку многие поверхности в Солнечной системе не подвергаются выветриванию или вулканизму, оставленный там артефакт может быть заметен в течение миллиардов лет. Вторая категория – космические аппараты, продолжающие бесцельное движение по орбите вокруг какого-то тела в межпланетном пространстве. Они могут выжидать в стабильной гравитационной точке Лагранжа или на орбите какого-нибудь далекого спутника. Они могут быть активными, наблюдая и записывая интересные вещи, происходящие в Солнечной системе, или они могут быть давно мертвыми и мало чем отличаться от астероида или кометы.

– космические аппараты, продолжающие бесцельное движение по орбите вокруг какого-то тела в межпланетном пространстве. Они могут выжидать в стабильной гравитационной точке Лагранжа или на орбите какого-нибудь далекого спутника. Они могут быть активными, наблюдая и записывая интересные вещи, происходящие в Солнечной системе, или они могут быть давно мертвыми и мало чем отличаться от астероида или кометы. Третья категория – межзвездные артефакты, которые никогда не должны оставаться в одной звездной системе, а бесцельно блуждают галактикой, переходя из одной системы в другую. У нас уже есть несколько средств обнаружения таких артефактов, таких как телескопы широкого астрономического обзора и планетарные миссии.

Следы деятельности могут быть заметны везде

Говоря о путешествиях, мы могли бы иметь возможность с помощью существующих исследований найти доказательства межзвездных и межпланетных приключений. К примеру, любой межзвездный космический корабль потребует определенного метода приведения в движение. А поскольку даже инопланетяне должны подчиняться законам Ньютона, должен быть какой-нибудь выхлоп, чтобы привести космический корабль в движение. Чем быстрее мы хотим, чтобы корабль двигался, тем более мощным должен быть его выхлоп, что потенциально сделает его видимым для космического телескопа Джеймса Уэбба или рентгеновской обсерватории Чандра.

Межзвездные путешествия могут также совершаться благодаря лазерной тяге с применением светового паруса, который можно было бы обнаружить. Или мы могли бы найти доказательства более тонких подсказок, таких как гравитационные аномалии – орбиты небольших объектов, которые не совсем понятны, потому что они могли быть нарушены пролетающим мимо кораблем.

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Наконец, мы можем искать признаки прошедшего вмешательства, а не просто пассивного наблюдения, в Солнечной системе. Если бы инопланетяне открыли шахту на Меркурии, например, мы смогли бы увидеть ее и сегодня. Или если тяжелое оборудование все еще работает, то оно будет иметь немного отработанного тепла, связанного с ним, которое будет выделяться на фоне излучения, испускаемого поверхностью планеты или Луны. Наконец мы можем найти геохимические аномалии – результат вмешательства в химические процессы на планете (или просто откровенного загрязнения).

Мы можем использовать существующие и планируемые обсерватории и зонды солнечной системы для охоты на эти артефакты без необходимости изменять параметры их миссии. Если мы сканируем поверхности планет и делаем снимки больших участков Солнечной системы, мы можем использовать эти кампании для поиска доказательств внеземной жизни.