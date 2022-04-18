Об открытии сообщили учёные из Радбаудского университета в Нидерландах. По их словам, микробы вдыхают метан и превращают его в электричество.

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Что известно

Исследование посвящено виду Methanoperedens nitroreducens, что принадлежит к археям – бактериеподобным микроорганизмам, известным своими экстраординарными способностями к выживанию в суровых условиях. Эти микробы могут расщеплять метан в среде, лишенной кислорода. Археи способны разгружать электроны в цепи электрохимических реакций, используя любой металл.

Ученые собрали образцы колоний микробов, где доминируют археи, которые питаются метаном, и вырастили новую колонию в среде с нехваткой кислорода, где метан был единственным поставщиком электронов.

Рядом с колонией ученые также поместили металлический анод с нулевым напряжением, создав электрохимическую батарею, предназначенную для генерации тока.

Проанализировав превращение метана в углекислый газ и измерив токи, достигающие 274 миллиампера на квадратный сантиметр, команда ученых пришла к выводу, что немного больше трети тока связаны с процессом распада метана.

31% энергии метана был превращен в электроэнергию, что можно сравнить с некоторыми электростанциями.

По мнению ученых, дальнейшее развитие направления может привести к созданию высокоэффективных живых батарей, работающих на биогазе.

Микробиолог Корнелия Велте считает, что изобретение может оказаться очень полезным для энергетического сектора. По ее словам, в сегодняшних биогазовых установках менее половины всего газа превращается в электроэнергию, а с помощью микроорганизмов можно добиться большего успеха.