Международная группа ученых выделила 972 гена, которые распределены на три категории. Третья категория, в которую входит 276 генов отвечает за творчество. Именно эти 276 генов встречаются исключительно у представителей современного человека. Ученые считают, что они помогли человеку разумному стать доминантным видом на Земле.

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Реконструкция внешнего вида неандертальца / Фото Wikipedia

Какое преимущество мы имели над неандертальцами

Благодаря набору генов мы имели ряд преимуществ над Homo neanderthalensis:

признаки новаторства;

гибкость ума;

большая глубина планирования;

большие социальные группы;

больше социальных связей с соседями, которые не являлись родственниками.

Эти гены отвечают за творческую деятельность и, возможно, способствовали появлению более выраженному самосознанию. Это вызывало жажду к познанию окружающего мира и, соответственно, более эффективной видовой экспансии.

Неандертальцы – наши предки?

Нет, неандертальцы не наши предки. Общая линия человека и неандертальца разошлась около 500 тысяч лет назад. С тех пор два вида развивались отдельно. Вернее будет сказать, что неандертальцы – это представители "параллельного человечества", как и денисовский человек и хоббиты с острова Флорис. У человека разумного около 2% генома передалось от неандертальцев, что говорит о метисации в прошлом.

Человек разумный становился все меньше подконтрольным инстинктам, в отличие от неандертальцев. Это позволяло создавать большие социальные группы, что обеспечивало высокий уровень выживания. А поддержание социальных связей с другими группами людей обеспечивало более высокое генетическое разнообразие.

Также человек современного типа благодаря генам лучше адаптировался к климатическим изменениям. Это позволяло жить как в Африке, так и в холодной Европе.