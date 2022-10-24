Ученые предлагают включить астронавтам особые гены, защищающие тело от космической радиации

Исследователи Северо-Западного института (Чикаго) нашли генетические варианты, связанные с чувствительностью клеток к облучению радиацией. Они предлагают активировать эти гены у астронавтов, но только на время.

К своему открытию ученые пришли, изучая 27 разных типов рака. С помощью математического алгоритма они обнаружили 92 гена с 400 уникальными мутациями, которые, вероятно, могли влиять на чувствительность к радиации. Затем в экспериментах протестировали влияние облучения на человеческие клетки с этими мутациями, а также опухоли, выращенные у мышей.

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Детали исследования

Часто злокачественные опухоли лечат курсами лучевой терапии. Неприятной особенностью этого метода является то, что он до сих пор применяется по общим схемам и дозам, тогда как современные методы движутся в сторону индивидуально подобранных стратегий и лекарств. Для того чтобы это изменить, ученым требуется набор генетических данных каждого отдельного пациента.

Отсутствие включения генетических данных в лучевую терапию является значительной неудовлетворенной клинической потребностью. Эта информация в конечном итоге позволит нам лучше калибровать дозу облучения для пациентов в клинике,

– говорит доктор Мохамед Абазед, доцент кафедры радиационной онкологии в Школе медицины Файнберга Северо-Западного университета и радиационный онколог Northwestern Medicine.

Обнаруженный набор генов открывает весьма интересные перспективы. Их активация позволит повысить стойкость организма к облучению. Таким образом врачи смогут давать более высокие дозы более стойким опухолям, не повредив при этом здоровым тканям.

Однако можно ли применить эту информацию для защиты человека от радиации окружающей среды? Ученые говорят, что да. Это касается не только людей на Земле (которые, например, могут испытать влияние вследствие ядерной аварии или войны), но и в космосе. Астронавты и будущие космические путешественники могут испытывать значительное влияние космической радиации.

Абазед и его команда исследуют, как изменить активность генов, чтобы обеспечить большую стойкость к радиации, когда человек подвергается воздействию радиации окружающей среды, и отменить эти вмешательства позже, чтобы предотвратить непредсказуемое влияние на здоровье человека, в том числе и развитие рака.

Потенциально существуют способы давать человеку препарат на короткий период времени, чтобы активировать ген, придающий стойкость к радиации, а затем отменять препарат и вернуть активность гена к базовому уровню.

– сказал ученый.

Исследование пока находится на ранних этапах и говорить о полноценном применении открытия еще очень рано. Однако если удастся создать генную терапию, которая будет давать устойчивость к радиации, у будущих марсианских колонистов будет на одну проблему меньше.