Найдено древнейшее свидетельство верований в злых духов и призраков возрастом 3500 лет

В архивах Британского музея обнаружили глиняную табличку с рисунками и надписями, которые подтверждают верования людей в злых духов и призраков еще как минимум 3500 лет назад. Она описывает магический обряд.

Древний артефакт отыскал Ирвинг Финкель, куратор Ближневосточного отдела Британского музея. На небольшой табличке, которая умещается в руке, изображен призрак, которого взяли в плен. К такому выводу исследователь пришел после изучения текста на обороте.

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О чем рассказывает табличка

Магический ритуал, описанный на уникальном артефакте, предназначен для изгнания злого духа, который преследует живых. Сам рисунок сегодня виден не четко – разглядеть его можно лишь под определенным углом. Как указывает источник, одна фигура мужского пола, с бородой. Это и есть призрак, руки которого связаны веревкой. Ведет его другая фигура – женская.



Глиняная табличка / Фото Британский музей

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Для проведения обряда табличка предлагает подготовить две фигурки – духа и человека.

Судя по всему, предназначение человека – провести призрака в загробную жизнь. Но при этом сам он должен вернуться потом обратно.

Призрака одевали в дорожную одежду и давали ему провизию для путешествий. Человека – в домашнюю одежду пурпурного цвета. Ему давали разнообразную дорогую утварь и украшения, которые должны были помочь удержаться на этом свете. Среди таких предметов Финкель называет кровать, стул, коврик и полотенце, расческу и фляжку.

Сам обряд проводили на рассвете, используя сосуд из сердолика с пивом и кадильницу с можжевельником.

Главная задача – призвать бога Шамаша, на которого были возложены функции судьи подземного мира, чтобы он забрал призрака к себе.

Текст заканчивается предложением: "Не оглядывайся назад!"

Почему табличка так долго оставалась забытой

Причин две. Прежде всего стоит сказать, что в XIX веке в Европе начали активно интересоваться археологическими находками на Ближнем Востоке, но делали это весьма варварским способом: скупая за бесценок все подряд. Артефакты и простые черепки вперемешку тоннами поступали в музеи и частные коллекции, часто их совсем не изучали и не пытались перевести старинные письмена. Предметы оседали в архивах и на складах, и до сих пор время от времени появляются сообщения о неожиданных находках в таких местах.

Что же касается конкретно открытия Финкеля, найденная ним табличка оказалась с секретом – изображение призрака можно увидеть только под определенным углом, что, вероятно, по замыслу автора, должно указывать на его противоречивую, нематериальную природу. Таким образом, когда табличку впервые нашли, никто не распознал в ней что-то необычное и даже не изучал.