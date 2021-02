Мы привыкли к тому, что в планетарных системах планеты вращаются вокруг звезды в том же направлении, что и сама звезда. В качестве примера можно привести нашу Солнечную систему: материнская звезда вращается в одном направлении с орбитами планет. Однако теперь стало понятно, что это правило работает далеко не всегда.

Ученые Мария Хёрт и Саймон Альбрехт из Орхусского университета в Дании, поделились результатами наблюдения за звездной системой K2-290, в которой располагается целых три звезды с двумя планетами, которые вращаются вокруг главной звезды – K2-290A.

Особенности звездной системы K2-290

Оказалось, что эта звезда вращается с наклоном 124 градуса относительно эклиптики в противоположном от планет направлении. Накануне ученые опубликовали свое исследование в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences", в котором они отмечают, что причиной возникновения подобной аномалии может быть гравитационное воздействие двух других близлежащих звезд. Странным при этом остается тот факт, что обе планеты вращаются вокруг звезды в одном направлении.



Двойная звездная система в представлении художника / Фото Wikipedia

Данное открытие является уникальным в звездной кинематике – науке, изучающей формирование движения звезд. Стоит отметить, что в K2-290 находится так называемая двойная звезда.