Обнаружили планетную систему, где центральная звезда и планеты вращаются в разные стороны
Мы привыкли к тому, что в планетарных системах планеты вращаются вокруг звезды в том же направлении, что и сама звезда. В качестве примера можно привести нашу Солнечную систему: материнская звезда вращается в одном направлении с орбитами планет. Однако теперь стало понятно, что это правило работает далеко не всегда.
Источник:CNET
Ученые Мария Хёрт и Саймон Альбрехт из Орхусского университета в Дании, поделились результатами наблюдения за звездной системой K2-290, в которой располагается целых три звезды с двумя планетами, которые вращаются вокруг главной звезды – K2-290A.
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Особенности звездной системы K2-290
Оказалось, что эта звезда вращается с наклоном 124 градуса относительно эклиптики в противоположном от планет направлении. Накануне ученые опубликовали свое исследование в журнале "Proceedings of the National Academy of Sciences", в котором они отмечают, что причиной возникновения подобной аномалии может быть гравитационное воздействие двух других близлежащих звезд. Странным при этом остается тот факт, что обе планеты вращаются вокруг звезды в одном направлении.
Двойная звездная система в представлении художника / Фото Wikipedia
Данное открытие является уникальным в звездной кинематике – науке, изучающей формирование движения звезд. Стоит отметить, что в K2-290 находится так называемая двойная звезда.
- Кстати, недавно ученые нашли причину пульсации звезды Бетельгейзе. Для этого международная команда ученых проанализировала колебания яркости звезды, применив методы эволюционного, гидродинамического и сейсмического моделирования.
- Еще раньше команда астрономов обнаружила систему из шести звезд, которые затмевают друг друга. Она состоит из трех пар двойных звезд, которые вращаются вокруг разных центров масс, оставаясь при этом гравитационно связанными друг с другом.
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