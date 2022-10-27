Исследование еще не прошло экспертную оценку, но может заложить основу для более мощных интерфейсов между мозгом и компьютером, предназначенных для лучшей помощи тем, кто не может разговаривать или печатать.

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Как проходил эксперимент

В эксперименте исследователи использовали аппараты МРТ для измерения изменений кровотока – а не печально известной "шумной" и трудно расшифровывающейся активности отдельных нейронов – для расшифровки более широких настроений или семантики того, о чем думали трое испытуемых во время прослушивания 16 часов подкастов и радиопередач.

Они использовали эти данные для обучения алгоритму, который, по их словам, может увязать изменения кровотока с тем, что испытуемые в этот момент слушали.

Результаты оказались многообещающими, поскольку декодер смог вывести значение "достаточно хорошо", как рассказал изданию The Scientist нейробиолог и соавтор исследования Александр Хат из Техасского университета.

Подводные камни

У системы есть некоторые недостатки. К примеру, декодер часто путал, кто и что говорил в записях радио и подкастов. Иными словами, алгоритм "достаточно точно знает, что происходит, но не знает, кто это делает".

Алгоритм также не смог использовать то, что он узнал из семантики сканирования мозга одного участника, и применить это к интригующему сканированию другого.

Несмотря на эти недостатки, расшифровщик даже смог вывести историю, когда участники смотрели немой фильм, что означает, что он не ограничивается разговорным языком. Это свидетельствует о том, что эти находки могут помочь нам понять функции различных участков мозга и то, как они пересекаются в понимании мира.

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Ученые в восторге

Другие нейробиологи, не принимавшие непосредственного участия в исследовании, были поражены. Сэм Настасе, исследователь и преподаватель Принстонского института нейронаук, назвал исследование "потрясающим", сказав в интервью изданию The Scientist, что "если у вас достаточно разумная система моделирования, вы на самом деле можете извлечь удивительное количество информации" из такого рода записей.

Юкиасу Камитани, вычислительный нейробиолог из Киотского университета, согласился с ним, сказав в интервью журналу The Scientist, что исследование "закладывает прочный фундамент для приложений [интерфейса между мозгом и компьютером]".