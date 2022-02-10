Найден надежный на экологический способ вызвать дождь

Ученые из Университета Рединга, что в Великобритании заявили об открытии нового способа вызвать дождь. Он, в противовес другим методам, не предполагает распыления химических веществ в атмосфере.

Исследование возглавлял Джайлс Харрисон, метеоролог из Университета Рединга. Вместе с коллегами он изучал электрический заряд капель в негрозовых облаках. В результате для создания осадков разработали специальные дроны.

Интересно Использованные медицинские маски превратили в недорогие аккумуляторы: перспективы технологии

Как работает новый подход

Сегодня самым распространенным способом вызвать дождь является так называемое засеивание облаков. Для этого над облаками распыляют различные химические соединения вроде йодида серебра. Это работает, однако не очень безопасно для окружающей среды. Исследователи из Рединга предложили другой подход – с помощью электрических разрядов. Такая альтернатива будет значительно экологичнее.

Каждая капля влаги, содержащаяся в облаках, имеет свой электрический заряд.

При этом электростатика заставляет небольшие капли сливаться в более крупные.

Если капли будут сливаться несколько раз и станут достаточно тяжелыми, чтобы упасть на землю, пойдет дождь.

Расчеты исследователей показывают, что чем больше разница их электрических зарядов, тем сильнее притяжение между ними.

Увеличить эту разность электрических зарядов между каплями воды в облаке можно, "распыляя" электричество с помощью специальных дронов.

Это расширяет наше понимание того, как заряд влияет на рост капель, и привносит новый аспект в ответ на извечный вопрос: почему идет дождь?

– говорит Харрисон.

В 2017 году ОАЭ, одна из самых засушливых стран в мире, вложили 15 миллионов долларов в изучение способов увеличения осадков. И именно этот был одним из тех, которые показали лучший результат. Летом 2021 года в Арабских Эмиратах пошел дождь, вызванный именно этим новым методом. Исследователи, которые испытывали дроны, утверждают, что в ОАЭ достаточно облаков, чтобы система работала.