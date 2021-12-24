Найден легкий способ восстановить изношенный аккумулятор смартфона

Ученые выяснили, почему аккумуляторы, которые содержат литий, со временем теряют часть емкости и становятся непригодными для использования. Более того, теперь известно, как их можно легко восстановить.

Сегодня большинство автономной электронной продукции работает на литий-ионных батареях. Смартфоны, нательные устройства, ноутбуки и даже электромобили. Однако деградация этих батарей преследует индустрию на протяжении всего их существования. Теперь это можно будет предотвратить, по крайней мере, частично. Исследованием занимались учёные Стэнфордского университета и Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики.

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Простое решение непростой проблемы

Исследователи установили, что главной причиной потери емкости является накопление "островков" неактивного лития.

Они образуются, когда батареи проходят циклы зарядки и разрядки: ионы лития двигаются вперед и назад между двумя электродами, при этом некоторые из них выходят из строя в этом "путешествии", слипаются и становятся электрохимически неактивными, образуя сгустки.

Ионы больше не могут добраться до электродов батареи, переставая таким образом участвовать в работе аккумулятора, а именно от количества этих элементов зависит, сколько энергии будет накоплено и отдано.

С течением времени эта проблема усугубляется, и аккумулятор постепенно теряет всю емкость.

Чтобы прийти к такому выводу, ученым пришлось создать условно прозрачный корпус для аккумулятора, который пропускал бы рентгеновские лучи. Таким образом они

Тогда появилось предположение, что ключ к восстановлению упущенных возможностей аккумулятора лежит в принудительном сдвиге этих островков. Ученые использовали особый "шоковый" режим подзарядки и разрядки. Они создали специальную тестовую батарею, предназначенную для наблюдения в режиме реального времени за изолированными литиевыми островами при зарядке устройства. С сильным током неактивное накопление лития удалось сдвинуть с места и вернуть в рабочий процесс.

Однако неизвестно, означает ли это, что сильный ток позволяет снова рассеять островки на отдельные элементы или просто приводит их в движение в том виде, в каком они есть.

В настоящее время исследователи утверждают, что их открытие может продлить срок службы литиевых аккумуляторов примерно на 30 процентов. При этом не придется создавать аккумуляторы нового типа, достаточно модифицировать зарядные устройства, добавив в них краткосрочный "шоковый режим" зарядки.