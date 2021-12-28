Найден форт, который поддерживал римское завоевание Британии

Когда-то Великобритания была провинцией Римской империи. Ученые до сих пор исследуют времена, которые предшествовали покорению Острова. Поэтому открытие форта, который поддерживал вторжение, является важным событием.

Фактическое покорение Британии римскими легионами началось в 43 году нашей эры, когда четыре легиона и вспомогательные части (ауксилии) под общим командованием Авла Плавтия пересекли Ла-Манш и высадились вблизи современного города Рамсгейт, графство Кент. Но планы завоевания Острова витали в Риме по меньшей мере со времен Цезаря, который совершил первое вторжение в 55 и 54 годах до нашей эры.

Интересное на сайте Дари празднично: по случаю зимних праздников Samsung предлагает выгодные условия на телевизоры и проекторы

Завоевание римлянами юга Острова / Фото

Форт поддержки вторжения

Остатки римского лагеря были обнаружены на территории Нидерландов на побережье небольшого притока реки Рейна. Форт расположен примерно в 32 километрах от современного Амстердама и вмещал, судя по размерам, как минимум полный легион.

Ученые считают, что построен он был по приказу императора Калигулы и выполнял сразу три функции:

Держал в повиновении и страхе окружающие племена. Защищал северную границу Империи. Должен был поддерживать высадку войск Калигулы в Британии.

Да, император Калигула собирался покорить Остров. Совершить это он, вероятно, планировал в 40 году нашей эры, однако план вовремя осуществить не удалось. В 41 году Калигула был убит людьми из преторианской гвардии, которые должны были его защищать.

Но подготовка к вторжению не пропала даром, ведь преемник Калигулы, император Клавдий, продолжил подготовку и санкционировал завоевание Британии, которое началось в 43 году нашей эры. Обнаруженный форт, вероятно, оберегал северный фланг армии Авла Плавтия и следил за непокорными германцами, чтобы те не сорвали кампанию.