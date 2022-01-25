Надежда умирает последней: существует ли жидкая вода на Марсе

Земля – единственное известное тело Солнечной системы, где вода может находиться в жидком состоянии на поверхности планеты. Но на некоторых космических телах можно найти жидкую воду под поверхностью.

Например, жидкая вода существует в океанах под поверхностью спутника Юпитера Европы или спутников Сатурна Энцелада и даже маленького Мимаса. В 2018 году появились данные с радаров европейского космического аппарата Mars Express, которые свидетельствовали, что под южной ледяной шапкой Красной планеты тоже есть гигантский резервуар с жидкой водой.

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Марс и ледяная шапка на южном полюсе / Фото NASA

Озеро на Марсе

После публикации данных с Mars Express у ученых появилась надежда, что на Марсе действительно существует подповерхностное озеро с жидкой водой. Это было бы уникальное образование, где гипотетически могла бы существовать даже жизнь. Также эти залежи могли бы использовать колонисты. Что ж, вероятно, никакого озера там нет.

Ученые заново проверили данные с радаров европейского космического аппарата и предположили, что их могли неправильно интерпретировать. Такая мысль появилась потому, что гипотетическое озеро с жидкой водой на Южном полюсе могло бы существовать лишь при определенных условиях: очень соленая вода и местный источник тепла.

Это не соответствует тому, что мы знаем об этом регионе,

– говорит планетолог и автор исследования Cyril Grima.

Ученые решили поэкспериментировать и воспользовались компьютерной моделью Марса, на всю поверхность которого добавили ледовый щит, эквивалентный таковому на южном полюсе. Далее исследователи посмотрели, как бы теперь выглядела карта Красной планеты, если бы они воспользовались радиолокационными данными с Mars Express. Оказалось, что планета покрылась пятнами-миражами – такими, как и радиолокационная пятно, которое объяснили наличием озера.

Ученые объяснили, что такие "миражи" совпадают с расположением вулканических равнин. Ученые предполагают, что на этих равнинах могут быть остатки лавы и камни, богатые железом и другими элементами. Вероятно, в комбинации со льдом они искажают данные радара. В другом исследовании предполагают, что это может быть марсианская глина, которая также подобным образом отражает сигнал радара.