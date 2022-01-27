Информация о гипотетическом существовании подледникового озера на Марсе появилась в 2018 году. Предположение основано на специфическом отклике радара космического аппарата Mars Express. Только вчера мы писали о том, что, вероятно, никакого озера под толщей льда там нет – все дело в специфике искажения сигнала, отраженного от лавы или камней, насыщенных железом. Но параллельно появилось исследование с противоположным мнением.

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Изображение Южного полярного региона Марса, составленное из фотографий Mars Express / Фото SYFY Wire

Озеру под толщей льда быть!

Критики существования воды под ледниковой шапкой Марса утверждают, что характерный отклик радиолокатора произошел из-за наличия под ледником прослойки глины или гидратированной соли. Но не все согласились с этим и группа ученых начала своеобразное "контрисследование". Для этого они заручились квалифицированной поддержкой геофизика Дэвида Стиллмана, который более десятилетия занимается изучением свойств различных материалов при низких температурах.

Ученые исследовали антифризные свойства довольно экзотических солей, которые существуют на Марсе. Оказывается, что если эти соли будут растворены в воде, то даже при температуре около -70 градусов по Цельсию и не будет замерзать. И именно такая вода, в виде подледникового озера или будучи зажатой между прослойками или зернами (маленькими частицами) льда, будет давать соответствующий радиолокационный отклик. Гипотетически, такая жидкость расположена на глубине около 1,6 километра от поверхности.

Очевидно, что, чтобы "поставить точку" в гипотезе существования озера под ледниковой шапкой Марса, требуются дополнительные исследования и, вероятно, повторные пролеты исследовательских аппаратов над южным полюсом Красной планеты, чтобы вновь осуществить замеры и наблюдения.