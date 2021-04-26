Такое астрономическое явление случается тогда, когда по своей эллиптической орбите Луна проходит место, ближайшее к Земле. Это будет второе суперлуние в 2021 году.
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На самом деле Луна не будет розовой
- На самом деле Луна не будет розовой, как следует из ее названия, а будет иметь теплый золотистый оттенок.
- Так назвали ее в честь розового цветка флокс, который цветет в это время года в Северной Америке.
- Однако естественный спутник Земли будет на 14% больше и на 30% ярче типичного полнолуния.
Цветок флокс / Фото Getty Images
Когда можно увидеть розовую Луну
Лучшее время, чтобы увидеть розовую Луну, для украинцев наступит 27 апреля в 5:33. Поэтом, если вы не хотите пропустить эту важную астрономическую событие, стоит поставить будильник на несколько минут раньше, чтобы успеть занять удобное место.
Супелуние будет видно в любом уголке планеты / Фото Getty Images
Конечно, больше всего повезет тем, кто имеет в своем доме четкий вид на горизонт или же проживает на верхних этажах. Однако, им следует заранее разобраться, с какой стороны окна будет всходить Луна. А тем, кому не так повезло, надо искать другие возможности, чтобы увидеть розовую Луну, которая, несомненно, станет чудесным зрелищем.
Невероятное зрелище супелуние / Фото Getty Images
Скрещиваем пальцы и надеемся, что в этот день небо не будет покрыто плотными облаками.
Когда еще сойдет Суперлуние
Но не расстраивайтесь, если вы пропустите это астрологическое событие, ведь в этом году будут и другие достопримечательности, которые украсят ночное небо. В частности, 26 мая можно будет увидеть "Цветочное суперлуние", а 24 июня – "Клубничное суперлуние".