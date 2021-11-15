Период с 8 по 11 ноября 2021 года выдался "горячим". Было зарегистрировано несколько космических объектов – метеороидов, которые сгорали в атмосфере. Но самым интересным оказался грейзинг.

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Метеор-грейзинг над США

Вечером 9 ноября 2021 года над США был зарегистрирован редкий тип метеоров – грейзинг. Такие космические тела характерны тем, что встречаются с атмосферой под очень малым углом. У "нашего" объекта был угол встречи около 5 градусов. Благодаря этому такие метеороиды могут пронестись через атмосферу на огромной скорости и продолжить свой путь в космосе. Такое явление очень редкое.

Полет метеора над США: смотреть видео

Метеор-грейзинг, зарегистрированный 9 ноября, летел так долго в атмосфере, что вызвал определенный переполох. Внешне это может напоминать космический корабль, спускающийся из космоса. Скорость движения космического тела составляла около 62 тысяч километров в час, высота – 88 километров. Длина полета через атмосферу – 300 км.

Его путь был настолько длинным, что наше автоматизированное программное обеспечение не могло обработать все данные,

– говорят в NASA.

Но этот метеор, вероятно, не смог покинуть земную атмосферу и все же сгорел в ней. Специалисты говорят, что "конечная точка" его пути находится примерно на высоте 55 километров над городком Латтс, штат Теннесси. Вполне возможно, что мог наблюдаться небольшой фрагмент кометы Энке.

К сожалению в регионе, где был замечен метеор, была высокая облачность. Из-за этого количество фото и видео ограничено.



Карта с траекторией движения метеора и пометками очевидцев / Фото International Meteor Organization