Над Пенсильванией, США, 1 января 2022 года примерно в 11:20 по местному времени был зафиксирован мощный взрыв. Люди сообщают об этом даже из соседних штатов – такая была мощность. Но беспокоиться американцам не стоит, ведь высоко в атмосфере взорвался метеороид.

Интересно The Wall – безграничный футуристический дисплей для бизнес-потребностей

Фиксация взрыва болида инфразвуковой станцией / Фото фейсбук NASA Meteor Watch

Что известно о "пенсильванском болиде"

По досадному стечению обстоятельств визуально никто не смог наблюдать за падением и взрывом метеора – Пенсильвания тогда была покрыта густыми облаками. Но взрывная волна разнеслась вокруг, поэтому люди сообщают, что почувствовали, например, дрожь окон и сам звук.

Взрыв также зарегистрировал метеорологический спутник на геостационарной орбите GOES-16. Но те же облака не позволили космическому аппарату получить достаточно данных, чтобы провести "энергетическую оценку" и узнать размеры и мощность взрыва. Но, к счастью, ударную волну также зарегистрировала инфразвуковая станция, что позволило по крайней мере примерно узнать скорость, размеры тела, массу, силу взрыва и оценить возможную яркость.

Скорость тела составляла примерно 72,4 тысячи километров в час.

Размер метеороида оценивается в 0,9 метра в диаметре.

Масса тела – около 450 – 500 килограммов.

Сила взрыва оценивается в 27,2 – 30 тонн в тротиловом эквиваленте.

Если бы на небе не было облаков, то даже среди бела дня метеор был бы четко виден, ведь его яркость была в 100 раз больше яркости полной Луны.

Что ж, в Соединенных Штатах вышел действительно космический салют в честь Нового Года.