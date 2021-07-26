Над Норвегией пронесся огромный метеорит: впечатляющее видео

В городе Осло в Норвегии пронесся огромный метеорит. Он ненадолго осветил южную часть Норвегии.

Инцидент произошел 25 июля. Метеорит несся с грохотом и светом – люди хорошо заметили его. Заметно его было всего 5 секунд.

К теме Космический зонд встретился с хвостом уже разрушенной кометы ATLAS

В Норвегии пронесся метеорит

Произошедшее зафиксировала веб-камера в Холместранде, что на юг от Осло. Было заметно огненный шар, падающий с неба с яркой вспышкой, который осветил пристань для яхт.

Однако никаких обломков и сообщений о разрушениях не поступало.

Над Норвегией с грохотом пронесся огромный метеорит: смотрите видео

Местные эксперты проанализировали видео с камер и объяснили, что:

метеорит упал на Землю в обширной лесистой местности под названием Финнмарк;

эта местность всего в 60 километрах к западу от столицы Норвегии Осло.

По мнению одного из экспертов, метеорит двигался со скоростью 15 – 20 километров в секунду и осветил ночное небо примерно на 5 – 6 секунд. Он также объяснил, что это был большой камень, который, вероятно, двигался между Марсом и Юпитером и является поясом астероидов.

Интересно Астрономы зафиксировали активность самой большой из известных комет