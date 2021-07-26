Над Норвегией пронесся огромный метеорит: впечатляющее видео
Источник:Норвежская метеорная сеть
В городе Осло в Норвегии пронесся огромный метеорит. Он ненадолго осветил южную часть Норвегии.
Инцидент произошел 25 июля. Метеорит несся с грохотом и светом – люди хорошо заметили его. Заметно его было всего 5 секунд.
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В Норвегии пронесся метеорит
Произошедшее зафиксировала веб-камера в Холместранде, что на юг от Осло. Было заметно огненный шар, падающий с неба с яркой вспышкой, который осветил пристань для яхт.
Однако никаких обломков и сообщений о разрушениях не поступало.
Над Норвегией с грохотом пронесся огромный метеорит: смотрите видео
Местные эксперты проанализировали видео с камер и объяснили, что:
- метеорит упал на Землю в обширной лесистой местности под названием Финнмарк;
- эта местность всего в 60 километрах к западу от столицы Норвегии Осло.
По мнению одного из экспертов, метеорит двигался со скоростью 15 – 20 километров в секунду и осветил ночное небо примерно на 5 – 6 секунд. Он также объяснил, что это был большой камень, который, вероятно, двигался между Марсом и Юпитером и является поясом астероидов.
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