В атмосфере Земли над Камчаткой в России 11 января взорвался метеорит. Это явление зафиксировали на видео.

Что известно о метеорите

Энергия взрыва метеорита достигала от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в телеграм-канале BELTA.

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Специалисты предполагают, что движение метеорита в плотных слоях длилось 55 секунд. Диаметр небесного тела составлял около 10 метров. Сейчас ученые ищут сигнал вхождения метеорита.

В соцсетях уже обнародовали видео явления. На нем видно, как метеорит взрывается, не долетая до земли.

Недавние метеориты

Заметим, утром 23 декабря в небе над Китаем также зафиксировали падение метеорита. Поскольку он упал в безлюдной местности, обошлось без жертв и разрушений.

В ноябре яркий метеорит пронесся над побережьем Тасмании и упал в море.

Смотрите видео, на котором, вероятно, над Камчаткой падает метеорит: