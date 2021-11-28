Метеор заметили десятки жителей Лос-Анджелеса и близлежащих городков. Он пронесся примерно с запада на восток 25 ноября 2021 года в 4:12 по Всемирному координированному времени. Более 100 человек направили рапорт о наблюдениях за космическим телом Международной метеорной организации. Интересно, что метеор был не похож на своих "одноклассников" и, вероятно, относится к редкому типу – грейзинг.

Читайте на тему Над США заметили редкий метеор



Траектория полета метеороида / Скриншот International Meteor Organization

Подробнее о редком метеоре

Метеор-грейзинг – это метеороид, который входит в атмосферу планеты под очень низким углом. Поэтому такие космические тела не пробивают ее, "пытаясь" достичь поверхности Земли, а словно проносятся вдоль атмосферы.

Пролет метеора над Калифорнией: смотреть видео

Метеор-грейзинг может не сгореть в атмосфере и продолжить путь по космическому пространству. Правда, теперь его орбита значительно изменится, ведь атмосфера планеты значительно затормозит объект. Другие метеоры такого типа сгорают в атмосфере, хотя и проходят ее на больших высотах.

Яркий метеор над США: смотрите видео

Пока нет подтверждения того, что "Калифорнийский метеор" – это действительно метеор-грейзинг. Но вполне вероятно, что именно так и есть, ведь объект имел довольно характерные особенности: очень длинный путь в атмосфере, практически отсутствие хвоста (хотя это и не обязательное условие), нестандартный угол полета, относительно небольшая яркость и наблюдаемая скорость.

Вероятный метеор-грейзинг над Калифорнией: смотрите видео

Был ли это грейзинг или все же обычный болид – скажут специалисты. В настоящее время известно, что впервые объект был замечен на высоте около 79 километров, а его скорость составляла примерно 56 тысяч километров в час. Космическое тело прошло около 160 километров в атмосфере и распалось на куски.