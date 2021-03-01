Над гавайским небом зафиксировали на фото две редкие молнии
Недавно Национальная исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии США опубликовала удивительную фотографию, на которой можно рассмотреть сразу две редких молнии.
Источник:Noirlab
В 2017 году в небе над обсерваторией Мауна-Кеа на Гавайях были зафиксированы две молнии: красный спрайт и синяя струя. По словам астрономов, оба явления встречаются редко, а главное, они длятся короткий промежуток времени, из-за чего отследить их крайне сложно.
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Фото редких молний
Обнародовали фотографию только на этой неделе. На сайте ведомства можно загрузить снимок в разном разрешении, в том числе и адаптированной под разные мониторы.
Редкое явление – две молнии на одном фото / Фото Noirlab
Мы видели еще несколько подобных явлений, но это был лучший пример спрайта в верхних слоях атмосферы,
– заявляют ученые.
Стоит отметить, что это не первый удивительный снимок спрайтов, сделанный исследователями. Ранее они также фиксировали на фото спрайт в виде гигантской красной медузы. Астрономы уверяют, что такие редкие явления лучше изучать из космоса.
Уникальное фото красного спрайта в виде медузы / Фото Noirlab
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