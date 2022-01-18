Недавно, 14 января 2022 года, над штатом Минас-Жерайс, Бразилия, пронесся яркий болид. Метеор был очень ярким, что позволило заметить его многим и камерам наблюдения в том числе. Предварительно, траектория его движения пролегала западнее города Уберландии.

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Метеор над Бразилией: смотрите видео

Яркий болид пролетел над Бразилией: смотрите видео

Метеор или метеорит?

Пока специалисты не знают, достиг космический гость поверхности Земли, что позволило бы переклассифицировать его в "ранг" метеоритов. Но пока "специалисты не знают", бразильский шахтер уже продает гипотетический кусок метеорита за 15 900 реалов – это около 2 885 долларов. Предварительно появилась фотография, как мужчина моет найденный объект, а также фотография с места, где "камень" был найден.

Обратите внимание! Многие пользователи сети сразу заметили, что объект совершенно не похож на метеорит.



Гипотетический "бразильский метеорит" / Фото твиттер Gustavo de Paula

Известно, что болид появился на высоте 62 – 86 км. Он двигался с примерной скоростью 47 тысяч километров в час. Пролетев более 100 км к западу и снизившись до 40 км, объект взорвался.

Пока точно не понятно, действительно ли произошло "выпадение метеорита" при взрыве материнского тела. Координатор Бразильской метеорной сети предполагает, что это вполне могло произойти. Специалисты до сих пор рассчитывают траекторию движения объекта на основе доступных видеозаписей.

Яркий метеор проносится над Бразилией: смотрите видео