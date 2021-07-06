Началось строительство самого большого и чувствительного телескопа на Земле

После 30 лет споров и дискуссий строительство самого большого и чувствительного телескопа на Земле наконец началось. Строительство первой фазы продлится до конца 2028 года.

Два основных антенных массива нового телескопа Square Kilometer Array Observatory (SKAO) будут расположены в ЮАР и Австралии. Чувствительность этого научного инструмента превзойдет все современные телескопы человечества более чем в 50 раз, а объем данных, которые он ежегодно создает, будет сопоставим с суммарным трафиком интернета за весь 2013 год.

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Что известно о телескопе

В страны-участницы строительства вошли:

Австралия,

Китай,

Италия,

Нидерланды,

Португалия,

Южно-Африканская Республика,

Великобритания.

Пока стартовали подготовительные работы на ранее выбранных площадках в ЮАР и Австралии. Первое полноценное строительство антенных массивов и сопутствующих конструкций начнется не раньше начала 2022 года.

Бюджет Square Kilometer Array составляет два миллиарда евро, из которых 1,3 миллиарда требуется на постройку обсерватории, а 0,7 млрд — на первые десять лет его эксплуатации.

Строительство первой фазы SKA продлится до конца 2028 года. В работах принимают участие более 500 инженеров из сотни научно-исследовательских институтов в 20 странах и более тысячи ученых в 40 государствах. Уже в 2024 году проект планирует получить первые научные данные, а срок службы гигантской обсерватории оценивается не менее, чем в полвека.