Началось строительство крупнейшей в мире электростанции для выработки водородной энергии

Компания HDF Energy вместе со своими партнерами, фондом Meridiam и нефтяным оператором SARA, объявили о начале строительства. Электростанция обеспечит электроэнергией 10 000 домохозяйств.

Проект разработала сама HDF Energy. Электростанция называется CEOG Renewstable и будет расположена во Французской Гвиане. Она первой в мире получит мощность в несколько мегаватт и крупнейшее хранилище экологически чистого водорода (128 МВт·ч).

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Что известно

Проект включает солнечную электростанцию, долговременный водородный накопитель энергии и краткосрочный аккумуляторный.

Объем инвестиций составляет 200 миллионов долларов.

Как утверждают в компании, услуги будут предоставлять по цене ниже, чем традиционные электростанции. При этом водородная электростанция не продуцирует выбросов парниковых газов, мелких частиц, шума или дыма.

Она вырабатывает электроэнергию с использованием местных источников чистой энергии. Ожидается, что она обеспечит экономию иностранной валюты и позволит уменьшить зависимость от колебаний цен на нефть и риски, связанные с поставками.

С французской коммунальной компанией EDF уже подписали соглашение о закупке электроэнергии в течение 25 лет.

является одной из крупнейших в мире компаний в области водородной энергетики. Она разрабатывает и эксплуатирует масштабную инфраструктуру для превращения водорода в электроэнергию большой мощности для обеспечения нужд населения и предприятий.